القائد النخالة يعزي عوائل شهداء جنين ويؤكد استمرار المقاومة

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، عوائل شهداء كتيبة جنين، معزياً ومباركاً باستشهاد المجاهدين: براء لحلوح وليث سرور ويوسف صلاح، الذين ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر الجمعة بمدينة جنين.

وقال القائد النخالة في اتصاله بعوائل الشهداء الكرام، إن مستقبل فلسطين ينتمي إلى الرجال الشجعان الذين سيوصلون شعبنا إلى النصر، مؤكدا أن الشهداء هم وحدهم الذين يختارون طريقهم ببركة الله، وهم أحياء عند ربهم يرزقون.

وخاطب القائد النخالة عوائل الشهداء، بأن الشعب الفلسطيني يفخر اليوم بصمودهم وصبرهم وبأبنائهم الشهداء الذين رسموا مستقبل أرضنا ومقدساتنا، معتبراً أن شعبنا حي وشجاع ومقاوم ولا يقبل الذل والمهانة.

وأشاد الأمين العام للجهاد، بهؤلاء الشهداء والمقاتلين الشجعان الذين أبقوا جذوة الصراع مشتعلة، ويواجهون الاحتلال بكل عزيمة وعنفوان، مؤكداً أننا بهم وبدمائهم الطاهرة سنستمر على طريق الجهاد والمقاومة حتى القدس.

من جهتها، شكرت عوائل الشهداء براء لحلوح وليث سرور ويوسف صلاح، القائد النخالة على وقفته المقدرة إلى جانبهم وجانب عائلات الأسرى وتقديم واجب التعزية والمواساة والتواصل معهم.