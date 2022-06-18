وقفة إسنادية في رام الله للأسيرين المضربين عواودة وريان

شارك عشرات المواطنين، اليوم السبت، في وقفة دعم وإسناد للمعتقلين المضربين عن الطعام، خليل عواودة، ورائد ريان، رفضاً لاستمرار اعتقالهما الإداري.

ورفع المشاركون في الوقفة صور المعتقلين اللذين يواجهان أوضاعاً صحية حرجة بسبب تعنت إدارة مصلحة السجون في انهاء اعتقالها الإداري، ورددوا شعارات منددة بالاحتلال، محملين إياه المسؤولية الكاملة عن حياتهما.

وشدد المشاركون على دعم ومساندة قضية المعتقلين، خاصة الذين يخوضون بعزيمتهم وإرادتهم معركة الأمعاء الخاوية لنيل حريتهم، مطالبين المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف عند مسؤولياتهم والتدخل الجدي والعاجل لإنقاذ حياة كافة المعتقلين.

جدير ذكره أنه يخوض عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل إضرابا عن الطعام منذ 110 أيام، وريان (27 عاماً) من قرية بيت دقو شمال غرب القدس إضرابا عن الطعام منذ 75 يوماً، رفضاً لاستمرار اعتقالهما الإداري.