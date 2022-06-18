أفضل أطعمة لكي تحصل على بشرة نقية وصافية

أفضل أطعمة لكي تحصل على لشرة نقية وصافية، من بينها مشروبات صحية مفيدة للبشرة، وأطعمة في متناول اليد، بالإضافة إلى نصائح مهمة للحفاظ على البشرة، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم على عرض أفضل أطعمة للبشرة وتمنحها النضارة والحيوية، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تقوم بدورها بالتأثير بشكل إيجابي على الجلد، وتعزز القدرة على إنتاج فيتامين سي الذي يعمل على افراز الكولاجين بشكل زائد ويجعل البشرة أكثر شباباً وخالية من أي تجاعيد، وتبدو بمظهر أكثر جمالاً، كما أنها تغني عن شراء كريمات العناية بالبشرة التي تكون ذات تكلفة عالية.

أفضل أطعمة للبشرة

الطعام الذي يتناوله الإنسان يؤثر عليه بشكل سلبي أو إيجابي لذلك يجب الحرص جيدًا عند القيام باختيار الغذاء على أنه يكون غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة ومن أهم عشر أنواع من الطعام تساعد على ذلك ما يلي:

السبانخ: تتصدر أول قائمة الأطعمة المفيدة، وذلك لقدرتها الهائلة على الحد من الهالات السوداء، كما أنها تمنح البشرة الترطيب اللازم وتحارب علامات تقدم السن المختلفة، لاحتوائها على كميات كبير من فيتامين هـ، فيتامين ب بكل أنواعه، فيتامين ج، بجانب الحديد الذي يحارب فقر الدم، والكالسيوم والبوتاسيوم.

البيض: مصدر رئيسي للبروتين والكالسيوم، كما أنه يحتوي على نسبة من فيتامين أ الذي يتخلص من الخلايا الميتة ويجدد الجلد، بالإضافة إلى فيتامين ب المركب الذي يجعل الوجه بدون أي شوائب وصافي مثل الأطفال.

الطماطم: واحد من الخضروات التي لا غنى عنها في يومنا، وتدخل في تحضير أغلب وصفات الطعام، وهى مليئة بالعناصر المفيدة للجسم مثل البوتاسيوم، فيتامين سي، حمض الفوليك، لذلك يكون لها قدرة فعالة في القضاء على البقع الداكنة، وتزيد من تبييض الوجه وتجدد الجلد بعد التخلص من الخلايا الميتة.

الجزر: واحد من افضل عشر اطعمة للبشرة لوجود كميات كبيرة من مضادات الأكسدة به التي تجعل البشرة تبدو أكثر شباب، وتمنح الجلد الترطيب اللازم، مما يحد من ظهور التشققات، كما يمكن تطبيقه على الوجه مع القليل من عسل النحل كماسك بجانب تناوله.

السالمون: من أكثر المأكولات البحرية الغنية بعنصر الأوميجا 3 التي تعمل على ترميم خلايا الجلد عامة، وتزيد من إنتاج كولاجين البشرة مما يجعلها أكثر نضارة.

الخيار: واحد من الطرق التقليدية القديمة لترطيب الوجه بعد تطبيقه كماسك، لكن بجانب ذلك تناوله يعود على الشخص بالعديد من المنافع مثل ترطيب الجلد والتخلص من العديد من المشاكل الموجودة به مثل البقع البنية، والبثور السوداء، وعلاج فعال لحب الشباب، وينصح به للتخلص من الهالات أسفل العين.

الجوز: يحتوي على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية المفيدة للجلد، كما أنها تعزز نمو الشعر وتجعله أقل عرضة للتقصف والتلف، وبه نسبة كبيرة من فيتامين هـ الذي يحمي البشرة من أي ضرر تتعرض له خاصة أشعة الشمس.

البروكلي: واحد من افضل عشر اطعمة للبشرة لكثرة العناصر الغذائية الموجودة به مثل الزنك، فيتامين ج، فيتامين أ بجانب مضادات التأكسد التي تحد من ظهور الخطوط في الوجه.

الأفوكادو: يحتوي على بعض الدهون المفيدة والصحية، لذلك تناول ثمرة واحدة منه يوميًا يزيد من نضارة وتألق البشرة، كما يمكن اضافته على طبق السلطة، أو عمل سلطة فواكه منه مع بعض أنواع الفاكهة الأخرى.

الشوكولاتة السوداء: قد يتعجب البعض من أن الشوكولاتة مفيدة للبشرة، لكن ذلك الأمر صحيح بشرط عدم الإفراط في تناولها، وأن تكون غامقة اللون، لأنها تعمل على شد الجلد وإخفاء التجاعيد منه.

أفضل عشر أطعمة للبشرة

مشروبات صحية مفيدة للبشرة

سبيل الوصول إلى مظهر صحي وجميل لا يقتصر على تناول افضل عشر اطعمة للبشرة السابق ذكرها فقط، لأن هناك بعض المشروبات التي تمنح الوجه بريق ونضارة مثل ما يلي:

الشاي الأخضر: واحد من المشروبات التي لا غنى عن تناولها، خاصة مع اتباع حمية غذائية، وهو يعمل على ترميم أنسجة البشرة الخارجية لاحتوائه على مضادات الأكسدة، لذلك ينصح بشرب كأس يومي منه بعد الوجبات بساعتين على الأقل حتى لا يقف حائل في منع امتصاص بعض المواد الغذائية.

الماء: هي من الأشياء التي لا غنى عنها نهائياً إذا أردنا الحصول على بشرة جميلة ومتوهجة، وذلك بسبب أنه هو المصدر الأساسي الذي يجعل كل أعضاء الجسم تعمل بشكل فعال، ويعمل على طرد السموم، ويزيد من كفاءة عمل كل من الكلى والكبد، لذلك يجب ألا تقل الكمية التي يتم تناولها منه يوميًا عن ثلاثة لتر على الأقل.

المشروبات الحمضية: الحمضيات بكل أنواعها تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة بجانب فيتامين ج الذي يحافظ على شباب البشرة لأنه يحفز إنتاج الكولاجين، مما يزيد من صحة ومرونة الجلد ومن أهم هذه المشروبات الليمون، ثمرة الجريب فروت، البرتقال.

اللبن الرائب: يتميز باحتوائه على البكتيريا المفيدة التي تحد من ظهور الالتهابات، ويمنع الإصابة بالعديد من الأمراض الجلدية المختلفة وترطب البشرة.

الكركم: مغلي الكركم فعال في جعل الجلد أكثر صحة، بشرط عدم الإكثار منه لتجنب سلبياته.

أفضل أطعمة للبشرة

أطعمة مضرة للبشرة

لا يمكن التحدث عن افضل عشر اطعمة للبشرة دون ذكر الأطعمة التي لها تأثير سلبي ويجب تجنبها لأنها تسبب الأذى للوجه وتؤثر على المظهر الخارجي له مثل ما يلي:

الطعام المسبب للحساسية: هذه الأطعمة تختلف من شخص إلى أخر حسب حساسية كل شخص تجاه مادة أو عنصر معين، لكن الأعراض لها واحدة فهي تسبب الجفاف، والتهاب الجلد والهرش بصورة مستمرة، ويحدث في بعض الحالات مشاكل في التنفس وطفح جلدي.

السكريات: من أكثر الأطعمة المضرة بالصحة لأنها تسبب ظهور حب الشباب، وتسبب اضطراب في مستوى السكري في الجسم، وتكثر كمية الزيوت التي تفرزها البشرة بعد تناول الحلويات مما يسبب انغلاق في المسام.

أطعمة مرتفعة السعرات: مثل البطاطس، الأطعمة الجاهزة، الخبز الأبيض والإفراط في تناولها يسبب زيادة سريعة في الوزن.

المواد الحافظة والمصنعات الغذائية: هذه المواد لها آثار سلبية على الصحة، مما تسبب في زيادة التجاعيد وتلف انسجة البشرة لذلك يجب الابتعاد عنها تمامًا.

الكافيين: يتناول الأشخاص المواد التي تحتوي على الكافيين بكمية كبيرة حتى تجعلهم أكثر نشاطًا، لكن يتسبب ذلك في إدرار البول وبالتالي يفقد الجسم الماء بشكل زائد، ويؤدي ذلك إلى جفافه وضرر البشرة.

نصائح للحفاظ على البشرة

هناك العديد من النصائح والإرشادات التي تعزز صحة البشرة والجلد، وتجعله أكثر نضارة مثل ما يلي:

اتباع روتين يومي لترطيب وتغذية البشرة من خلال تناول افضل عشر اطعمة للبشرة وشرب المشروبات الصحية التي ترطب الجلد.

يجب الحرص على أن يكون الغذاء الذي يتم تناوله غني بكل العناصر الغذائية المهمة خاصة الخضار والفواكه.

البعد عن الانفعالات والحد من الإصابة بالقلق والاكتئاب.

تجنب العادات السيئة مثل التدخين والمشروبات الكحولية لأنها تحد من اتساع الأوعية الدموية مما يمنع من تدفق الدم داخل الجسم، وبالتالي تنقص كمية الكولاجين التي تفرزها البشرة.

أخذ قسط كافي من النوم بحد أدني سبع ساعات يومياً لجعل البشرة أكثر راحة وصحة، ويحد من ترهل الجلد.

تطبيق ماء الورد بواسطة قطنة نظيفة على البشرة للتخلص من الأوساخ وفتح مسام الجلد.

التخلص من بقايا مستحضرات التجميل قبل النوم.

البعد عن أشعة الشمس الفوق بنفسجية خلال النهار، وإذا كان لابد من الخروج نهاراً يجب وضع واقي شمس على البشرة.

اختيار أنواع كريم أو غسول ملائم لنوع البشرة.

تطبيق بعض الماسكات الطبيعية من حين إلى أخر مثل ماسك القهوة، أو الخيار مع الزبادي، ماسك الجزر وغيرها.

تقشير البشرة مرة كل أسبوعين من خلال عمل ماسك من السكر مع القليل من زيت الزيتون وفرك الجلد به.

تجنب غسل البشرة بماء ساخن لأنه يؤدي إلى ترهل الجلد.

الحرص على استخدام فوطة ناعمة عند تنشيف الوجه.

التقليل من لمس البشرة لأن ذلك يحد من انتشار البكتيريا الضارة.