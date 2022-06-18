المدلل لـ"فلسطين اليوم": قصف الاحتلال يعكس عجزه وفشله وغزة لن تكون نزهة له

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 18/6/2022، أن القصف الصهيوني على قطاع غزة، يعكس حالة العجز والفشل الذي مني به جيش الاحتلال "الإسرائيلي" جراء استمرار ضرب المقاومة وحيويتها واستمرارها خاصةً كتيبة جنين .

وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يأمن للاحتلال فهو عدو مجرم لا يفهم إلا لغة الدم والمقاومة، لافتاً إلى أن أي تصعيد على غزة لن يكون نزهة للاحتلال.

وأوضح المدلل، أن القصف الصهيوني على قطاع غزة، يأتي في سياق عدوان الاحتلال المتواصل والمستمر على الشعب الفلسطيني في جنين والضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 48 وقطاع غزة، يعكس من خلاله حالة العجز والفشل الذي مني به من ضربات المقاومة وحيويتها واستمرارها، حيث أن كتيبة جنين باتت هاجساً أمنياً للاحتلال.

وبين القيادي المدلل، أن الاحتلال يعتقد من خلال اغتياله لرجال الضفة أمس، أنه سيوقف المقاومة، لكن الشعب الفلسطيني تعود على التضحيات، فإن هذه الدماء الطاهرة تزيد الشعب الفلسطيني، تشبثاً بأرضه ومقدساته، وإصرار نحو تحقيق الانتصار والحرية.

ورأى المدلل، أن التصعيد على غزة هو محاولة لترميم قوة ردعه التي تراجعت بفعل المقاومة الفلسطينية، وفي إطار البازار الانتخابي، حيث أن حكومة الاحتلال ذاهبة إلى الانتخابات، والساحة "الإسرائيلية" تعيش حالة ارباك سياسي نتيجة قوة وحيوية المقاومة الفلسطينية.

وبشأن التصعيد في غزة، قال القيادي المدلل:" إن شعبنا لا يأمن الجانب "الإسرائيلي" وعدوانه مستمر على شعبنا، وأن أي تصعيد أو هجوم على قطاع غزة لن يكون نزهة للاحتلال الصهيوني، وشعبنا الفلسطيني لن يرهبه مثل هذا التصعيد ويوقف المقاومة.

وشدد على أن الاحتلال عدو مجرم لا يعرف للإنسانية معنى لا يفهم إلا لغة الدم والمقاومة، والشعب الفلسطيني مناضل ومقاوم مستمر حتى تحقيق الحرية والانتصار.

وشنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت، سلسلة من الغارات استهدفت بها موقعاً وعدة نقاط رصد تتبع للمقاومة الفلسطينية في وسط وشمال القطاع.

وأفاد مراسلنا: بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بقرابة ال٩ صواريخ موقع صلاح الدين التابع للمقاومة في المحافظة الوسطى، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة تتبع لقوات الضبط الميداني شرق جحر الديك وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما استهدفت نقطة رصد تتبع لقوات الضبط الميداني شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي شمال القطاع، دمرت طائرات الاحتلال مرصد الفاتح قرب موقع فلسطين شمال بيت لاهيا، والذي علق على استهدافه عدة مواقع "إسرائيلية"، كون هذا المرصد يطل على مستوطنة نتيف هعتسرا والذي اشتكى منه المستوطنين مؤخراً.