أسيران من الضفة يدخلان أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى، السبت 18- 6 - 2022، أن أسيران من الضفة الفلسطينية المحتلة أحدهما محكوم بالسجن المؤبد، يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" وهما:

الأسير نضال عبد الرازق عزات زلوم (58 عاماً) من مدينة البيرة في محافظة رام الله، المحكوم بالسجن المؤبد، وأمضى بالسجن حوالي 31 عاماً، حيث اعتقل في المرة الأولى في 3/5/1989 بعد تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة وحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين إضافة إلى 30 عاماً، إلى أن تحرر ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011م. ثم أعاد الاحتلال اعتقاله في 18/6/2014م ليعاد له الحكم السابق مرة أخرى.

وأوضحت الإذاعة، أن الأسير نضال زلوم كان من أوائل أبناء حركة الجهاد الإسلامي ومن فجّروا ثورة السكاكين في الأراضي المحتلة حيث لقب بفارس السلاح الأبيض ومفجر ثورة السكاكين.

وذكرت، أن الأسير زلوم ألّف داخل سجنه كتاباً بعنوان "الدعاء نور وثورة"، وكذلك له العديد من المقالات والأبحاث والقصائد الشعرية والخواطر والنفحات الأدبية التي نشرت في العديد من المجلات والصحف المحلية والعربية.

الأسير خضر عبد القادر علي نفيسة من مخيم بلاطة بمدينة نابلس، وهو محكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 18 عامًا في السجون.