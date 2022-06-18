إصابة مواطن خلال اعتداء المستوطنين على منازل المواطنين في الخليل

اعتدى مستوطنون، الليلة الماضية، على مواطن، وهاجموا عددا من المنازل في مدينة الخليل.

وأفادت المواطنة أريج عبد الكريم الجعبري، بأن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على والدها عبد الكريم الجعبري (64 عاما) يوم أمس، أثناء عمله في أرضه، ما أسفر عن إصابته بجروح في رأسه، نقل على إثرها إلى مستشفى عالية الحكومي، لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن المستوطنين هاجموا أيضا منزل والدها القريب من مستوطنة "كريات اربع" شرق المدينة، وعدة منازل في حارتي جابر، والجعبري، وحطموا مزروعاتهم، وممتلكاتهم، وبثوا الرعب في صفوف الأطفال والنساء.