محدث 5 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام ..والمعتقل عواودة في وضع صحي خطير

يواصل خمسة أسرى داخل سجون الاحتلال "الاسرائيلية" اليوم السبت 18/6/2022 ، الاضراب المفتوح عن الطعام ، وسط تدهور خطير للأسير خليل عواودة الذي يدخل يومه ال108 في الاضراب المفتوح عن الطعام.

وأكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ ستة أسرى في سجون الاحتلال يخوضون إضراباً عن الطعام لتحقيق مطالب متعددة.

وبيّن نادي الأسير في بيان له، أنّ المعتقل خليل عواودة مضرب عن الطعام منذ 108 أيام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وهو محتجز في مستشفى "أساف هروفيه" بوضع صحي خطير، والمعتقل رائد ريان مضرب عن الطعام منذ 73 يومًا كذلك رفضًا لاعتقاله الإداريّ ويقبع في سجن "الرملة" بوضع صحي خطير، وإسنادًا لهما يواصل الأسير زكريا الزبيدي إضرابه عن الطعام لليوم 14 على التوالي، حيث يقبع في زنازين سجن "أيلون- الرملة".

والأسير يعقوب غوادرة منذ (18) يومًا كذلك رفضًا لظروف عزله الصعبة والقاهرة في زنازين سجن " أوهليكدار" ومطالبًا باستعادة حقوقه التي سُلبت منه، والأسير محمد نواره شرع منذ خمسة أيام مجددًا بإضراب عن الطعام رفضًا لاستمرار عزله المتواصل منذ (11) شهرًا، في زنازين سجن "ريمون".

وكان الأسير عبد الله البرغوثي علق إضرابه عن الطعام الخميس الماضي رفضًا لعزله الإنفراديّ في زنازين سجن "ريمون"،

قائمة بالأسرى المضربين عن الطعام