بالصور زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين في تصريح صحفي، بأن الزوارق الحربية "الإسرائيلية" المتمركزة في عرض بحر محافظة شمال القطاع فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة، مسببة أضرارًا في مراكب الصيادين ودون أن يبلغ عن إصابات".

يذكر أن زوارق الاحتلال تتعمد يومياً التنغيص على الصيادين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام، عبر استهدافهم المتعمد والإجرامي بشكل شبه يومي

وفيما يلي صور لأحد المراكب المتضررة نتيجة الاستهداف "الإسرائيلي" صباح اليوم:











