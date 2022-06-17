كم سعر جرام الذهب في اسواق الجزائر بتعاملات اليوم السبت 18 يونيو 2022؟

أسعار الذهب في الجزائر في تعاملات اليوم السبت 18 يونيو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في الجزائر بالتعاملات الصباحية اليوم السبت، حيث يبحث الكثير من المتابعين، و لا سيما المستثمرين و التجار و الاشخاص المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 18 يونيو 2022.

و تراجعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات اليوم السبت 18 يونيو/حزيران 2022، تزامنا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

انخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر اليوم السبت، إلى 8.680 ألف دينار (59.33 دولار)، مقابل 8.725 ألف دينار في اغلاق أمس ، وفقًا لموقع "gold-price-today" المختص بأسعار الذهب.

وتراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الجزائر اليوم، إلى نحو 7.596 ألف دينار (51.92 دولار)، مقابل 7.635 ألف دينار في إغلاق أمس.

كما نزل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، إلى مستوى 6.510 ألف دينار (44.50 دولار)، مقابل 6.544 ألف دينار في اغلاق أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الجزائر، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.064 ألف دينار (34.61 دولار)، مقابل 5.090 ألف دينار في الاغلاق المسائي ليوم أمس الجمعة.

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال التعاملات الصباحية، انخفاضا إلى نحو 269.962 ألف دينار (1845 دولارا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر، نحو 60.765 ألف دينار (415.33 دولار).

عالميا انخفض سعر الذهب اليوم السبت بفعل تأثير ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية، وتتجه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مايو/أيار.