أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 18 يونيو 2022.. هبوط حاد

أسعار الذهب في لبنان اليوم السبت 18 يونيو 2022، تشهد محركات البحث العالمية عمليات بحث على مدار الساعة عن أسعار الذهب في مختلف الدول، و يحرص فريق فلسطين اليوم الاخبارية على رصد أسعار الذهب في مختلف الدول و بالعملات المختلفة، كما هو الحال في هذه المقالة التي يرصد فيها لكم أسعار الذهب في لبنان في تعاملات اليوم السبت 18-6-2022.

و انخفضت أسعار الذهب اليوم في لبنان خلال تعاملات السبت 18 يونيو/حزيران 2022، متأثرة بتراجع "النفيس" عالميا مقابل الدولار.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان خلال تعاملات اليوم السبت 18-6-2022، ليهبط إلى 89.700 ألف ليرة (59.33 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان خلال تعاملات اليوم السبت لدى التجار ومحلات الصاغة لينزل إلى 67.276 ألف ليرة (44.50 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 52.325 ألف ليرة (34.61 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44.850 ألف ليرة (29.67 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في لبنان

هوي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق) لينزل إلى 78.489 ألف ليرة (51.92 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في لبنان خلال تعاملات السبت 18يونيو 2022 نحو 2.789 مليون ليرة (1845 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21) نحو 627.915 ألف ليرة (415.33 دولار).

عالميا، انخفض سعر الذهب اليوم السبت 18 يونيو/حزيران 2022، متجها نحو خسارة أسبوعية قياسية هي الأكبر منذ منتصف مايو/أيار الماضي.