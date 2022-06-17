طالع أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 18-6-2022

أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 18 يونيو 2022، تشهد محركات البحث العالمية عمليات بحث على مدار الساعة عن أسعار الذهب في مختلف الدول، و يحرص فريق فلسطين اليوم الاخبارية على رصد أسعار الذهب في مختلف الدول و بالعملات المختلفة، كما هو الحال في هذه المقالة التي يرصد فيها لكم أسعار الذهب في العراق في تعاملات اليوم السبت 18-6-2022.

و ارتفعت أسعار الذهب اليوم في العراق خلال تعاملات السبت 18 يونيو 2022، رغم تراجع "النفيس" عالميا مقابل صعود الدولار والسندات.

أسعار الذهب اليوم في العراق

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، ليرتفع إلى 86.376 ألف دينار (59.19 دولار)، مقابل 86.217 ألف دينار (58.91 دولار) في ختام تداولات أمس ، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق ليرتفع إلى 64.783 ألف دينار (44.40 دولار)، مقابل 64.664 ألف دينار (44.18 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.386 ألف دينار (34.53 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 43.188 ألف دينار (29.60 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في العراق

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق ليصل إلى 75.581 ألف دينار (51.80 دولار)، مقابل 75.442 ألف دينار (51.55 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في العراق نحو 2.686 مليون دينار (1841 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 604.644 ألف دينار (414.36 دولار).

عالميا، انخفض سعر الذهب اليوم السبت 18 يونيو/حزيران 2022، متجها نحو خسارة أسبوعية قياسية هي الأكبر منذ منتصف مايو/أيار الماضي.