في تشييع الشهداء.. الجهاد تؤكد استمرارها على نهج المقاومة

شارك قادة ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي، وجماهير شعبنا في تشييع جثامين الشهداء الأطهار أبناء كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، وهم: براء كمال لحلوح وليث صلاح سرور ويوسف ناصر صلاح، بعد أن ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم بمدينة جنين.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان في كلمة له، نحن في حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس ندفع الدم رخيصآ في سبيل الله تعالى، ونموت فداء للوطن وفلسطين، مؤكداً أن قادتنا يحملون دم الشهيد و آهات الأسير والراية وينطلقون عنفواناً ورعداً وضياءً من أجل أرضنا.

ودعا القيادي عدنان حملة السلاح أن لا يُقتلوا دون أن يَقتلوا وأن يجعلوا الحرب في عقر دار الاحتلال واضربوهم ولا تنتظروا أقداركم، منادياً آل أبو سرور التي قدمت اليوم ليث والبارحة علاء وآل صلاح وآل اللحلوح وجنين وكل فلسطين أن يجتمعوا اليوم تحت راية واحدة وهدف واحد حتى التحرير.

يذكر بأن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة الشرقيّة في مدينة جنين، وأثناء انسحابها، استهدفت مركبة من نوع "مازدا" كان يستقلها 4 شبان، وجرى إطلاق النار عليها بشكل مباشر، ما أدّى لاستشهاد الشبان الثلاثة وإصابة الرابع بجروح خطيرة.