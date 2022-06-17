استهداف من طائرة بدون طيار "إسرائيلية" لأرض شمال بيت حانون

أطلقت طائرة بدون طيار "إسرائيلية"، اليوم الجمعة، صاروخًا على أرض زراعية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن طائرة بدون طيار أطلقت صاروخًا على أرض سويلم في محيط المنطقة التي شهدت سقوط المنطاد في شارع بنات ببيت حانون، دون وقوع إصابات.

وذكر مصدر خاص في المقاومة لمراسلنا، أن جيش العدو أنزل كافة المناطيد المراقبة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وسيطرت المقاومة في قطاع غزة، على منطاد تجسسي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بسقوط منطاد "إسرائيلي" يستخدم لأغراض عسكرية كالتجسس والمراقبة شرق بيت حانون والمقاومة تسيطر عليه.

وعادة ما يستخدم جيش الاحتلال تلك المناطيد المنتشرة على طول السلك الشائك مع قطاع غزة في مهام التجسس والمراقبة على مدار الساعة.