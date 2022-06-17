طريقة عمل رز الأوزي بالدجاج، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية طريقة عمل رز الاوزي بالدجاج وهو من الوصفات السهلة، وخاصة يتم إعداده في يوم الجمعة، حيث تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل رز الأوزي لعمله لأطفالها وعائلتها، وهو من الوجبات الغنية بالكثير من الفوائد أيضاً، حيث زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، وبعد هذه الزيادة قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل رز الأوزي بالدجاج

المكونات

- كيلو غرام من الدجاج المسلوق.

- كوبان من أرز بسمتي.

-أربع ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

- حبة كبيرة من البصل المفروم الناعم.

- أربعة فصوص من الثوم المهروس.

- مئتان وخمسون غراماً من اللحم المفروم.

- ملعقة صغيرة من كلٍ من: البهار المشكل. القرفة.

- الملح نصف ملعقة صغيرة

- ملعقة صغيرة من كلٍ من: الفلفل الأسود. الهيل الناعم. الكركم.

- ربع ملعقة صغيرة من القرنفل الناعم.

مكونات الصلصة:

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الطحين.

كوب ونصف من مرق الدجاج.

ربع ملعقة صغيرة من كل من: القرفة. البهار المشكل الملح. للتقديم: فستق حلبي ومكسرات مقلية -حسب الرغبة-.

طريقة عمل رز الأوزي بالدجاج

طريقة التحضير

- تسخين الزيت في قدر عميق، وإضافة كل من البصل والثوم، وتقليبهما لعدة ثوانٍ إلى أن يذبل البصل، ثم يتم إضافة اللحم وتتبيلها بإضافة كل من البهار والهيل والقرفة والكركم والقرنفل والفلفل الأسود، وتحريك اللحم وتشويحه مع البهارات المتنوعة بشكل جيد حتى يكتسب جميع النكهات.

- إضافة الأرز، وتقليه جيداً مع خليط اللحم، ومن ثمّ يتم إضافة الملح والمرق او الماء، وتقليب الخليط بهدوء، وتغطية القدر، وتركه على نار عالية لبضع دقائق، ثم يتم تخفيف النار وتركه إلى أن ينضج تماماً.

- تحضير صلصة الدجاج: إذابة الزبدة في مقلاة واسعة، وإضافة الطحين إليها وتقليبها بشكل مستمر إلى أن يكتسب الطحين لوناً ذهبياً وتتصاعد رائحة التحميص الشهية.

- إضافة المرق، وتقليب الخليط باستخدام مضرب شبك يدوي إلى أن يندمج الطحين مع المرق جيداً وتتكون صلصة.

- إضافة البهار المشكل والملح وتقليب الصلصة مع الاستمرار في الطهي إلى أن تتسبك، يمكن إضافة المزيد من المرق للحصول على قوام وكثافة الصلصة المرغوبة.

- تحضير قالب أو طبق مناسب، ومسحه بالقليل من الزيت، ويتم وضع المكسرات، وقطع الدجاج ثم الأرز، ويتم الضغط عليه جيداً ليصبح بشكل القالب.

- قلب الأوزي على طبق التقديم، وتقديمه ساخناً مع الصلصة.



وبالهناء والشفاء آملين أن يحوز المقال على إعجابكم.