طريقة عمل رز القدرة الفلسطيني، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من الوصفات للأكلات المفضلة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل رز القدرة الفلسطيني، والذي يتميز بمذاقه اللذيذ، حيث تبحث الكثير من السيدات على طريقة تحضيره، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

ويعد أرزّ القدرة من الوصفات الرئيسيّة التي تقدّم على المائدة، وترجع لأصول فلسطينية وبالتحديد لمدينة الخليل وغزة،وسبب تسمية القدرة بهذا الاسم فيعود إلى أنّ الناس اعتادوا على تحضير أرزّ القدرة في قدور من الفخار وهي عادة ما زال أهل غزة يقومون بها في وقتنا الحالي، ويتكوّن طبق القدرة من اللّحم والأرزّ بشكل رئيسيّ بالإضافة إلى بعض التوابل، وفيما يلي طريقة القدرة الفلسطينية.



طريقة عمل رز القدرة الفلسطيني

أولاً: المقادير

- كيلو من اللّحم أو دجاجة مقطّعة.

- ثلاثة أكواب من الأرزّ المنقوع بالماء لمدّة نصف ساعة.

- كوب من الحمّص الحبّ المنقوع والمغليّ حتّى النضج.

- ملعقة صغيرة من الهيل.

- رأس من الثوم.

- بصلتان كبيرتان مقطّعتان شرائح.

- بصلة واحدة مقطّعة مربّعات صغيرة.

- عودان من القرفة.

- ملعقة صغيرة من الكركم.

- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

- ملعقة كبيرة من البهارات المشكّلة.

- ثلاث ورقات غار.

- نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الحبّ.

- ملعقة كبيرة من الكاري. ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

- ملعقة كبيرة من الزيت النباتيّ.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو السمنة.

- ملعقتان كبيرتان من اللّوز.

- نصف كوب من الزبيب.

طريقة عمل رز القدرة الفلسطيني

طريقة التحضير

- نقوم أولاً بسلق قطع الدجاج بوضعها في وعاء على النار وإضافة ورق الغار، والهيل، والفلفل الأسود الحبّ، والقرفة، والبصل المقطّع قطعاً صغيرة، ونُضيف أيضاً الزيت النباتيّ، ونقلّبهم مع بعضهم البعض على نار هادئة، ثمّ نُضيف الماء ليغمر الدجاج.

- نغطّي الوعاء ونتركه حتّى ينضج. نضع زيت الزيتون أو السمن في وعاء آخر، ثمّ نُضيف البصل المقطّع إلى شرائح ونقلّبه قليلاً.

- نُضيف الثوم والحمّص المسلوق، ونقلّب جيّداً لدقائق معدودة. نُضيف القليل من مرقة الدجاج، ثمّ نُضيف البهارات المشكّلة، والكركم، والكاري، وحبّات القرنفل، والقرفة المطحونة ونقلّب جيّداً.

- نُضيف الأرزّ المنقوع إلى المكوّنات السابقة، ثمّ نُضيف مرقة الدجاج إلى أن تصل فوق الأرزّ بقليل.

- نرفع حرارة الغاز قليلاً ونتركه يغلي لدقائق معدودة ثمّ نقوم بخفض الحرارة ونترك الأرزّ حتّى ينضج بهدوء، ثم نقوم بقلي قطع الدجاج أو شيّها بالفرن إلى أن تصبح ذهبيّة.

- نترك الأرزّ جانباً بعد نضجه لمدّة نصف ساعة تقريباً حتّى يتشرّب كمّيّة الماء كلها، وفي تلك الأثناء نقوم بقلي حبّات اللّوز بالزيت النباتيّ، ثمّ نضع حبّات الزبيب في الزيت الحارّ لثوانٍ معدودة فقط إلى تنتفخ حبّة الزبيب ونرفعه عن النار.

- نسكب أرزّ القدرة في طبق التقديم، ثمّ نزيّنه باللّوز والزبيب.

ونقدمه وبالهناء والشفاء، أملين أن ينال المقال على إعجابكم.



