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بالفيديو
لحظة استشهاد الشبان الثلاثة في مدينة جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:06 ص
17 يونيو 2022
أظهر مقطع فيديو، اليوم الجمعة، لحظة استشهاد الشبان الثلاثة في مدينة جنين برصاص قوة خاصة من جيش الاحتلال.
وكان استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال، في كمين نصبته خلال اقتحامها مدينة جنين.
وأظهر مقطع فيديو الشبان الثلاثة داخل السيارة في أعقاب إطلاق النار عليهم بشكل مباشر من قبل قوة خاصة من جيش الاحتلال والتي انسحبت من المكان.
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