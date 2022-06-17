فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج، مع اقتراب حلول عيد الاضحى المبارك ويوم عرفة الذي يسبقه، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال فضل صيام يوم عرفة للمسلم، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن فضل صيام هذا اليوم العظيم على محركات البحث الشهيرة مثل جوجل، قررنا كتابة هذا المقال.

فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج

جاء في فضل صيام يوم عرفة في "صحيح مسلم" عن أبى قتادة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج

دعاء يوم عرفة

ووضعنا لكم دعاء يوم عرفة 2022 وهو كما يلي: (اللهمَّ إني أسألكَ من الخيرِ ما سألك عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم وأعوذُ بك من شرِّ ما استعاذكَ منه عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم، وأسألكَ ما قضيتَ لي من أمرٍ أنْ تجعلَ عاقبتَه لي رشدًا).

فقد روي عن النبي "صل الله عليه وسلم" قوله: "خَيرُ الدُّعاءِ دُعاءُ عَرَفةَ، وخَيرُ ما قُلتُ أنا والنَّبيُّونَ مِن قَبلي: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحَمدُ وهو على كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ".

فضل صيام يوم عرفة لغير الحجاج

أدعية مستجابة ليوم عرفة

- اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابًا للجنة لا يسد

- اللهمّ يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخِرة

- رب اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا.

- اللهم فوضنا أمرنا كله إليك، فجمّله خيرًا بما شئت، واجعلنا يا رب ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم

- اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقَلته نفسي. اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه