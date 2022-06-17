الطقس: أجواء حارة اليوم الجمعة

اتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 17-6-2022، أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نهاراً بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية والغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلم.

السبت: 18-6-2022

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درحتين مئويتين ، ويسود جو حار نهاراً ولطيف ومنعش في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 19-6-2022

إنخفاض طفيف سيطرأ على درجات الحرارة لتصبح تماماً حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام، ويسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. ليلاً جو لطيف ومنعش خاصة في المناطق الغورية والمنخفضة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية خففية الى معتدلة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 20-6-2022

إنخفاض طفيف آخر سيطرأ على درجات الحرارة لتصبح تماماً حول المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام، ويسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. ليلاً جو لطيف ومنعش وجميل الى ابعد مدى. والله تعالى أعلى وأعلم.