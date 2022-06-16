خطوات و رابط التسجيل في حملة الراجحي.. الحج المجاني للمواطنين والمقيمين بالسعودية

يبحث الكثير من المتابعين الراغبين في التسجيل لمنحة الحج المجاني التي تقدمها مؤسسة الراجحي الخيرية، حيث تقدم مؤسسة الراجحي الخيرية فرصة أداء الحج مجانا للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عبر حملة الراجحي للحج 1443هـ.

حملة الراجحي هي إحدى الحملات الخيرية التي تقوم بها مؤسسة الراجحي الخيرية، لإتاحة الفرصة للراغبين في أداء الحج داخل المملكة من غير القادرين.

خطوات التسجيل في حملة الراجحي لحج 1443هـ

تتيح حملة الراجحي الخيرية لحج 1443هـ فرصة التسجيل فيها عبر موقع الحملة، حيث يمكن للناشطين التسجيل عبر موقعها على الإنترنت، وذلك على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لحملة الراجحي.

- أدخل رقم هوية مقدم الطلب.

- أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

- انقر فوق “تسجيل الدخول”.

- الدخول على أيقونة التسجيل لحملة الراجحي للحج.

- تحديد المنطقة التي ينتمي إليها مقدم الطلب.

- أدخل جميع البيانات الشخصية لمقدم الطلب.

- عرض وقبول جميع الشروط والأحكام.

- انقر فوق رمز “إرسال”.

- الانتقال إلى مرحلة فحص الطلب والقبول.

شروط حملة الراجحي حج 1443

حددت حملة حج الراجحي بعض الشروط والضوابط للحصول على فرصة أداء الحج المجاني ضمن الحملة.

وتختلف الشروط بالنسبة للمواطنين والمقيمين، وهي كالتالي:

شروط حملة حج الراجحي للمواطنين 1443هـ

- توفير رقم جوال للتواصل معه.

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 25 عامًا وأن يكون المُرافق عمره 18 عامًا.

- يشترط حجز المسار الإلكتروني بسبب انتشار فيروس كورونا.

- يشترط ألا يكون المتقدم قادرا على دفع تكاليف الحج مالياً.

- إثبات القرابة إذا كان للمرأة محرم.

- يجب ألا يكون المتقدم للتسجيل في حملة الراجحي قد أدى فريضة الحج من قبل.

شروط حملة حج الراجحي للمقيمين 1443هـ

تتيح حملة الراجحي إمكانية أداء فريضة الحج للمقيمين في السعودية، ولكن وفقا للشروط التالية:

- مقدم الطلب المقيم لديه تصريح إقامة ساري المفعول.

- لم يدان بأي سجل جنائي.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- يجب ألا يزيد عدد الحاضرين عن شخص واحد.

- أن يكون لائقًا بدنيًا لأداء فريضة الحج مع إثبات ذلك.

- يجب ألا يكون المتقدم للتسجيل في حملة الراجحي قد أدى فريضة الحج مسبقًا.

- أن لا يقل راتب المتقدم عن 3000 ريال سعودي.

- يجب أن يكون المتقدم قد أقام في المملكة العربية السعودية لمدة عام على الأقل.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حملة حج الراجحي

يجب توفير المستندات الثبوتية التالية للتسجيل في حملة الراجحي للحج لعام 1443 هـ والمبينة فيما يلي:

- تصريح من صاحب العمل الذي ينتمي إليه الساكن.

- جواز السفر وإثبات إقامة مقدم الطلب في المملكة.

- صورتان شخصيتان بحجم جواز السفر لمقدم الطلب (4 × 6).

- تقرير طبي يتضمن فصيلة دم مقدم الطلب.

- عقد الخدمة الخاص بالشركة المعتمد من وزارة الحج والعمرة.

- شهادة صحية تثبت التطعيمات التي تلقاها مقدم الطلب ضد التهاب السحايا والأنفلونزا الموسمية.

رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج 1443هـ

يستطيع جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط التسجيل في الحملة من خلال الرابط الإلكتروني اضغط هنـــا.

ويمكن للمواطنين والمقيمين الدخول واتباع الشروط والخطوات التي تظهر أمامك لإكمال عملية التسجيل في حملة الراجحي للحج لعام 1443هـ، وانتظار الرد بالقبول أو الرفض.