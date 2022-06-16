إصابة طفل خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شرق القدس

أصيب، مساء اليوم الخميس، طفل بالاختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت في شرق القدس المحتلة.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، بإصابة طفل بالاختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال المواجهات في بلدة أبو ديس.

وأشار إلى أن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية للطفل المصاب.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من اعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة كافة، يوميًا، مستخدمة القوة العسكرية المفرطة، ما يسفر أحيانًا إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات، بالإضافة إلى اعتقال المئات.