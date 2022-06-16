هيئة الأسرى: الأسير محمد عودة مايزال بحاجة لرعاية طبية حثيثه 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:56 م
16 يونيو 2022
هيئة الاسرى: الأسير محمد عودة مايزال بحاجة لرعاية طبية حثيثه 
اعلان اسفل صورة الخبر

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقلا عن محاميها الاستاذ كريم عجوه أن الوضع الصحي للأسير محمد عودة مستقرا وما يزال بحاجة طبيه حثيثة 

وأضافت الهيئة في تصريح صحفي :" يوم امس تم اجراء عملية  جراحية للمعتقل المصاب عودة ، حيث تمت زراعة الجلد في قدمه  اليسرى ، بعد ان تم اخذ الجلد من قدمه اليمنى .".

وتابعت الهيئة، أن  الأسيرعودة سيبقى في المستشفى لمدة اسبوعين تقريبا وذلك حسب ما افاد به الاطباء المشرفين على وضعه الصحي ، وبعد اسبوعين  من الموعد المقرر  سيتم فحصه من قبل طبيب العظام لاتخاذ قرار حول المدة التي سيمكث  بها داخل  المستشفى . 

وأشارت الهيئة إلى أ يوم أمس عقدت  جلسة تمديد توقيف للمعتقل عودة في المحكمة العسكرية بعوفر، وعقدت الجلسة دون حضوره نظرا لوضعه الصحي .

متعلقات