طريقة عمل معكرونة بالبشاميل، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من وصفات الأكلات المختلفة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل المعكرونة بالبشاميل، وهي من الأكلات المميزة التي يحبها العديد من الأطفال، بالتالي تقوم العديد من الأمهات بإعدادها لهم بشكل سهل في البيت، وهي من الأكلات سهلة التحضير، حيث زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، ونتيجة لذلك قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل معكرونة بالبشاميل

تعد المعكرونة أحد أقدم وأشهر الأطباق الإيطالية، وكانت معروفة باسم " باستيشتو دي باستا "، والتي انطلقت فيما بعد إلى المطابخ العالمية أجمع، وهي وجبة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وبالتالي فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة للنشاطات المختلفة، ويتم تحضيرها غالباً باللحم المفروم، ويمكن استبداله بالدجاج، والخضار والعديد من الحشوات.

طريقة عمل معكرونة بالبشاميل

أولاً: المقادير:

1 كيلو معكرونة بينا

4 ملاعق كريمة طبخ

1 كوب لحم مفروم

2 كوب صوص بشاميل (2 كوب حليب-2 ملعقة زبدة-2 ملعقة دقيق- ملح – فلفل- 1 بيضة)

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملعقة كبيرة جبن رومي مبشور

طريقة عمل معكرونة بالبشاميل

ثانياً: طريقة التحضير



- ضعي البشاميل على النار مع استمرار التقليب ثم أضيفي الحليب بعد أن يغلي المزيج مع التقليب السريع بالمضرب السلكي.

- أعيدي القدر إلى النار الهادئة مع التقليب حتى يصبح يثخن قوام البشاميل قليلاً، ثم تبّليه بالملح والفلفل وأضيفي البيضة وقلّبيها جيداً

للمعكرونة بالبشاميل :

- سخني قدر فيه ماء وضعيه على النار حتى يغلي ثم اسلقي المعكرونة.

- صفّيها واغسليها بماء بارد.

- أضيفي نصف البشاميل، الكريمة ونصف كمية الجبن إلى المعكرونة وقلّبيهم جيداً. سخني الزبدة في قدر على النار حتى تذوب ثم أضيفي اليها الدقيق وقلّبيهم جيداً.

- ارفعي القدر من على النار

- ادهني صينية فرن بالزبدة ثم اسكبي نصف مزيج المعكرونة في الصينية، ثم وزعي طبقة من اللحم المفروم فوق المعكرونة، يليها باقي المعكرونة.

- اسكبي البشاميل على الوجه، ثم أضيفي باقي الجبن والزبدة على الوجه.

-أدخلي الصينية الفرن حتى يتحمر الوجه، قدّميها ساخنة.

وبالهناء والشفاء