ماذا يعني رفع أسعار الفائدة وهل سيتأثر الاقتصاد الفلسطيني بارتفاع الدولار.. مختص يجيب..!!؟

يتساءل الكثير من الناس عن ماهية رفع أسعار الفائدة التي لجأ إليها مجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي"، بمقدار 75 نقطة أساس، وكيف سيؤثر على سعر صرف الدولار مقابل العملات الأجنبية وخاصة الشيكل "الإسرائيلي"، إلى جانب مدى تأثيره على الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع أسعار البضائع والمواد الغذائية.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هاتفت المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر، للوقوف على تفاصيل الحالة الاقتصادية، لا سيما عقب حالة التذبذب في سعر صرف الدولار الأمريكي، والتخوفات من الركود الاقتصادي في الأسواق العالمية والمحلية، والذي وصل لارتفاع قياسي لأول منذ سنوات.

ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟

وعن مصطلح رفع سعر الفائدة، يقول أبو قمر، إن رفع سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي مقابل إيداعات المستثمرين في البنوك التجارية، ويلجأ البنك المركزي لهذا القرار لكبح عمليات الاقتراض، وتقليل نسبة السيولة في السوق وخفض نسبة التضخم.

ويضيف، أن "الأموال الموجودة في الأسواق يجب أن تكون متوازنة مع الاقتصاد العام في البلد وأي نقص في هذه الأموال سيؤدي إلى حالة من الركود، مشيرًا إلى أن أي زيادة عليها ستؤدي للتضخم وهذا ما يحدث حاليًا في الوقت الراهن".

ويوضح أبو قمر، أن "الأمر بدأ عقب تفشي فيروس كورونا في العالم بشكل مفاجئ، ما سبب حالة ركود اقتصادي، حينها لجأت البنوك إلى سياسة التحفيز الاقتصادي بضخ الأموال في الأسواق من خلال التجار والمصانع والمواطنين، ما أدى إلى التسبب بحالة التضخم المالي".

أداة بنكية

ويشير المحلل الاقتصادي، إلى أن رفع وخفض سعر الفائدة هي أداة أدوات البنك المركزي للسياسات النقدية، عندما يحدث تضخم في الأسعار يكون أحد أسبابه زيادة الأموال في الأسواق، لذلك يحدث ارتفاع في الأسعار، فيتم زيادة رفع الفائدة.

ووفق أبو قمر، تقل نسبة الأموال عند رفع الفائدة، ما يسبب حالة من الركود الاقتصادي، ليعود البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة تدريجيًا، ما يدفع المستثمرين لسحب أموالهم من البنوك لعدم حصولهم على عائد من سعر الفائدة، ما يجبرهم على ضخها في الأسواق مجددًا.

الصيف المقبل

وتوقع أن يدخل العالم خلال الصيف المقبل في حالة ركود اقتصادي، عازيًا السبب أن رفع سعر الفائدة أصبح بمعدلات كبيرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تحارب التضخم برفع الفائدة، ما يدفع المستمرين لسحب الأموال الأسواق ووضعها في البنوك ليسبب ركود اقتصادي.

وحول المتضررين من رفع سعر الفائدة، يلفت أن الأكثر تضررًا الذي يتعاملون في سوق الأسهم والمستندات والعملات الرقمية، مضيفًا أن هذا القرار يضر بالأسواق الناشئة، مثل مصر، البرازيل، والهند، والتي تعرف بزيادة نسبة الاقتراض، وعند سحب نسبة قرض اعلى تزيد نسبة الفائدة عليه وتسبب صدمات اقتصادية للبلد المقترض، ما يدفعها لرفع سعر الفائدة على العملة المحلية لها ما يضر بالاقتصاد المحلي لها، ويسبب انخفاض الذهب وبعض المعادن.

خلال 3 أشهر

وعن سعر الدولار مقابل الشيكل، توقع المحلل الاقتصادي أن يستقر سعر خلال الفترة الراهنة في حدود الأربعينات (340- 347)، لافتًا أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من الممكن أن يصل إلى حاجز (350 شيكل).

وعلى صعيد الاقتصاد الفلسطيني، يوضح المحلل الاقتصادي، أن رفع سعر الفائدة سيعمل على ارتفاع سعر صرف الدولار، وبدوره سيؤدي إلى لرفع أسعار السلع والمواد الغذائية، مضيفًا: "أن التجار يقومون بشراء البضائع بعملة الدولار ويتم البيع بعملة الشيكل، وعند تجميد الشيكل مرة أخرى لشراء البضائع بالدولار ستصبح تكلفة الدولار أعلى بالنسبة للتاجر، وسيدفع ذلك رفع سعر البضائع والمواد الغذائية".

نصائح مالية

ونصح المختص الاقتصادي، من يمتلك المال بشراء الذهب كملاذ آمن في ظل ارتفاع الدولار، مشيرًا إلى أن هذا الوقت يعتبر مناسبًا، كما نصح المواطنين بالابتعاد عن العملات الرقمية والأسهم بشكل كامل.

وختم حديثه: " العام المقبل سيكون أسوأ اقتصاديًا، فنحن مقبلون على حالة ركود اقتصادي لذلك يجب خفض المصاريف وادخار الأموال، والاحتفاظ بفائض مصاريف 3 شهور على الأقل".

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50 - 1.75 بالمئة.

وذكر الفيدرالي في بيان، أمس الأربعاء، أن التضخم ما يزال مرتفعا في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية.

وقال إن "غزو روسيا لأوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة"؛ مضيفا: "يخلق الغزو والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي".

وأكد أن لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي، اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وكانت السوق الأمريكية سجلت تضخما سنويا في مايو/أيار الماضي بنسبة 8.6 بالمئة، في أعلى مستوى منذ 41 عاما، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.