أفضل دعاء لطلاب التوجيهي 2022 قبل تقديم الامتحانات، مع بدء تقديم امتحانات الثانوية العامة" التوجيهي" 2022 في فلسطين، يبحث الكثير من الطلبة عن الأدعية التي تذكر قبل الامتحان، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من الأدعية التي تذكر عند تقديم الامتحانات لطلاب توجيهي، وبعد الزيادة الكبيرة في عمليات البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

أفضل دعاء لطلاب التوجيهي 2022 قبل تقديم الامتحانات

وتُعد مرحلة قبل الامتحان مرحلة حاسمة وهامة في في حياة الطلبة، إضافة إلى أنهم في وضع لا يُحسدون عليه مع اقتراب موعد تقديم الامتحانات، حيث يصيب بعضهم التوتر والإرباك، فيبحث الكثير من الطلبة عن الدعاء، ويرددونه حتى قُبيل دخول قاعة الامتحان.

أفضل دعاء لطلاب التوجيهي 2022 قبل تقديم الامتحانات

ويفضل قبل دخول الطالب إلى قاعة الاختبار لتقديم امتحانه، ترديد الأدعية، ومن أبرز هذه الأدعية:

اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة. اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.





أفضل دعاء لطلاب التوجيهي 2022 قبل تقديم الامتحانات

اللهمّ إنّي اسألك فهم النبيّين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهمّ اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير.