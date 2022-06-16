بالصور سقوط حجر من الحجارة الداخلية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى

أفادت مصادر مقدسية، بسقوط حجر من الحجارة الداخلية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى داخل التسوية المعروفة بمصلى الأقصى القديم.

وبدوره، أكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، سقوط حجر من الحجارة الداخلية للسور الجنوبي داخل التسوية المعروفة بمصلى الأقصى القديم، من أعلى المحراب الموجود في المصلى، موضحاً أنه نقطة تقع أسفل محراب الجامع القبلي تقريباً.

ويُشار إلى أنه تمنع شرطة الاحتلال دائرة الأوقاف الإسلامية من أعمال الترميم والصيانة لأسوار المسجد الأقصى، خاصة المنطقة الجنوبية المطلة على التسويات.

وتجدر الإشارة إلى أنه يأتي ذلك، في ظل استمرار سلطات الاحتلال في الحفريات الجنوبية بوتيرة غير مسبوقة، تُسمع في كثير من الأحيان من داخل تسويات الأقصى ولا سيما التسوية الجنوبية الغربية بين الجامع القبلي والمتحف الإسلامي.



