سان جيرمان يعيد فتح ملف صفقة ديمبلي

يلمع عثمان ديمبلي، مهاجم برشلونة في أعين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن بي إس جي سيفتح مجددا ملف صفقة ديمبلي بكل قوة.

وأشارت إلى أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي الباريسي لم يبحث بعد هذا الملف، إلا أن عثمان ديمبلي يبقى أولوية لمسؤولي النادي الفرنسي.



وختمت بأنه مع التغيرات الجذرية في قائمة الفريق الباريسي للموسم الجديد، فإن التعاقد مع عثمان ديمبلي في صفقة انتقال حر، يبقى صفقة مغرية لصانعي القرار داخل بي إس جي.



وينتهي تعاقد ديمبلي مع برشلونة في 30 يونيو/حزيران الجاري، وتعلقت مفاوضات التجديد بين الطرفين أكثر من مرة.