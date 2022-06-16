برشلونة يقدم العرض الأخير لضم ليفاندوفسكي

ذكرت وسائل إعلام أجنبية، أن برشلونة الإسباني بصدد تقديم عرضه الأخير للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، هذا الصيف.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية :" فإن عرض برشلونة الجديد لضم ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني قد يتم تقديمه قبل نهاية الأسبوع الحالي".

وأضافت الصحيفة :"أن عرض برشلونة الأول وصل لما يقرب من 32 مليون يورو شاملا المتغيرات، واعتبره بايرن غير لائق، ولكن برشلونة لديه قيود مالية بسبب الديون الكبيرة على النادي".

وبدوره، أكد بيني زاهافي، وكيل ليفاندوفسكي، أنه في غضون أيام قليلة سيقوم برشلونة بإرسال العرض الجديد، مشدداً على أنه سيكون نهائيا ولن يكون هناك مجال لتحسينه.

وأوضحت الصحيفة، أن قيمة العرض ستكون 32 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات.

ومن جانبهم، أكد مسؤولو بايرن أنهم لن يسمحوا برحيل ليفاندوفسكي قبل انتهاء عقده الذي يمتد لعام كامل.

ويُشار إلى المهاجم البولندي قال :"إن رحلته مع بايرن انتهت بعد أن قضى به 8 سنوات، وأنه يريد المزيد من الانفعالات والمشاعر في حياتي، ويبدو أن إدارة النادي جاهزة لرحيله إذا كان العرض مناسبا".

وحسب الصحيفة الألمانية، فإن ليفاندوفسكي اتفق مع حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، في مكالمة هاتفية على عدم تصعيد التوترات.