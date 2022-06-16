طريقة عمل الرز المبهر سهلة

طريقة عمل الرز المبهر، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من الوصفات لللأكلات والعصائر والحلويات، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الرز المبهر بطريقة سهلة، تمكن ربة البيت من عمله في البيت بكل سهولة ويسر، وبعد الزيادة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل الرز المبهر

أولاً: المقادير:

1 كوب أرز بسمتي

2 كوب شوربة "مرقة"

1 حبة بصل شرائح

1 معلقة كبيرة ثوم مفروم

1 معلقة صغيرة زنجبيل مفروم

3 فص حبهان "هيل"

2 ورق لورا

3 عيدان قرنفل

3 معلقة كبيرة عصير ليمون

3 معلقة كبيرة زيت زيتون

3 معلقة كبيرة زبدة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الرز المبهر

ثانياً: طريقة التحضير:

- يوضع الزيت في وعاء على النار، ويضاف إليه البصل.

- يقلب البصل حتى يذبل، ويضاف إليه الحبهان والقرنفل وورق اللورا.

- يضاف الثوم والزنجبيل، وتقلب جميع المكونات حتى تتشوح.

- تضاف الزبدة والشوربة، ثم يضاف الأرز وتقلب جميع المكونات.

- يتبل بالملح والفلفل الأسود وعصير الليمون، ويقلب مرة أخرى.

- يغطى، ويترك على نار هادئة حتى ينضج.

- يوضع في الطبق، ويقدم.

وبهناء والشفاء آملين أن ينال المقال على إعجابكم.