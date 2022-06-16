هل ستُصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية قبيل عيد الأضحى..؟

أكد شادي عثمان مسؤول الاعلام بالمفوضية الأوروبية بالقدس، اليوم الخميس 16/6/2022، أن من الصعب صرف دفعة مالية لمخصصات "التنمية الاجتماعية" قبيل عيد الأضحى، كون اتفاقية الاتحاد الأوروبي ستوقع الأسبوع القادم وهناك حاجة لبعض الإجراءات الفنية على الكشوفات.

وأوضح عثمان في تصريح لإذاعة الأقصى، أن تاريخ صرف مخصصات "التنمية الاجتماعية" تحدده الوزارة ونتوقع استكمال إجراءات تحويل الأموال نهاية الشهر القادم.

وأعرب عثمان عن أمله أن يتم استئناف الدفعات المالية لمستفيدي التنمية الاجتماعية (الشؤون) في أسرع وقت ممكن والأهم انتظامها خلال الفترة القادمة.

وتوقع عثمان، أن يتم خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تحويل أولى الدفعات المالية، ودفع التحويلات الطبية ومخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأكد، أن الاتحاد الأوروبي يقدم سنوياً 600 مليون سنوياً لفلسطين، وتم دفع 92 مليون "للأونروا" قبل أشهر و225 مليون دولار ستقدم للسلطة من خلال الاتفاقية التي ستوقع الأسبوع القادم.

وبين، أن الاتحاد الأوروبي لديه كشوفات يتابع من يستلم الدفعات المالية وهناك أليات دقيقة يتابعها في هذا الملف.

ولم تتلقَ80 ألف أسرة في قطاع غزة ممن ينتفعون من مخصصات الشؤون الاجتماعية منذ حوالي عام بسبب توقف صرف المخصصات، بعد توقف منحة الاتحاد الأوروبي.

وكانت فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية أعلنت عن صرف مساعدات الاتحاد الأوروبي لصالح دعم الشعب الفلسطيني، وخزينة الحكومة، عن عام 2021.

وأشارت دير لاين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء محمد اشتية في رام الله، إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر لسنوات عديدة كما كان سابقًا في دعم الشعب والحكومة.

وتعتبر المساعدات الاوروبية من أبرز أعمدة الدعم المالي المقدم لفلسطين وخزينة السلطة، تصل قيمتها سنوياً نحو 300 مليون يورو.