موعد عيد الأضحى 2022 ، أسابيع قليلة تفصلنا عن عيد الاضحى المبارك ، وسط شغف كبير لدى المسلمين لمعرفة اليوم بالضبط ، وخاصة ان الدول العربية تعتمد الدول الاسلامية على رؤية الهلال ذي الحجة للعام الهجري 1443، فقد اعتادت المملكة العربية السعودية على اتباع الشريعة والسنة النبوية، مناسك الحج وما يتبعها مرتبط بالعديد بالمناسك الروحانية ، وسط بدأ توافق العديد من الدول العربية لأداء مناسك الحج ، وكالة "فلسطين اليوم" تقدم لكم جواباً حول موعد عيد الأضحى 2022 .

المملكة السعودية تعتمد على 10 مراصد فلكية لتحرّي الرؤية الشهرية للأهلّة، ومن أبرز تلك المراصد (سدير، وتمير، ومكة)، إلى جانب مراصد أخرى سيتم فيها رصد الأهلة وبينها مراصد (المدينة المنورة، والرياض، والظهران، والقصيم، وحائل، وشقراء، وتبوك).

موعد عيد الأضحى 2022

وإلى جانب تحرّي الرؤية الشهرية للأهلّة، تعتمد قرارات المحكمة العليا في السعودية بشأن بدايات الأشهر القمرية، على تقويم أمّ القرى، وهو التقويم الرسمي المعتمد في المملكة، والذي يحدّد بشكل مسبق تواريخ جميع أشهر السنة الهجرية، على غرار ما هو معمول به في التقويم الشمسي.

موعد عيد الأضحى 2022

وحسب الموقع الرسمي لتقويم أم القرى .ummulqura.org.sa، للعام الهجري الجاري 1443، فمن المتوقع أن بداية شهر ذي الحجة ستوافق يوم الخميس 30 يونيو 2022.

وقفة عرفة، وهي ركن من أركان فريضة الحجّ، توافق اليوم التاسع من ذي الحجة. ويعقبها أول أيام عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة ، وبالتالي، تكون وقفة عرفة يوم 8 يوليو، ويوم عيد الأضحى يوم 9 يوليو 2022م.

موعد عيد الأضحى 2022

حسب الحساب الرسمي لمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير عبر موقع تويتر ، وهو أحد المراصد الهامة المعتمدة التي تقدم تغطية شاملة لترائي الأهلة، وكذلك متابعة خاصة للظواهر الفلكية، فمن المتوقع فلكيا أن يحدث الاقتران المركزي يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022 في تمام الساعة 02:52 بالتوقيت العالمي، وبالتالي سيكون بداية شهر ذي الحجة هو يوم الخميس 30 يونيو، وهو ما ستنتظر الدول العربية أجمع تأكيده بإعلان المملكة العربية السعودية، وإذا ما ثبت رؤية الهلال وبدء الشهر يوم 30 يونيو سيكون تاريخ عيد الأضحى 2022 السعودية هو السبت 9 يوليو، على ان ذلك سيبقى متوقّفا على قرار المحكمة العليا الشرعية في المملكة.