بالفيديو طريقة عمل البطاطس المَقلية المُقرمشة.. خطوات عمل البطاطس المقلية، تعد البطاطا المقلية من أهم الوجبات على موائد الناس بشكل عام، وأهل فلسطين على وجه الخصوص، إذ تجد طبق البطاطس المقمشة حاضرا على موائد الفلسطينيين، سواء في المطاعم أو البيوت، فمعظم الأحيان تجدها كوجبة مكملة للوجبات الرئيسية لاسيما أنها تُضفي الطعم الرائع للوجبة التي يتناولها الشخص، لهذا تجد الآلاف يبحثون عن طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالطريقة المثالية والسهلة والبسيطة.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة مثل المطاعم

البطاطس المقلية المقرمشة، من ألذ الوجبات بالنسبة للفلسطيني، فهو يتناولها باستمرار، ولا يكل من تواجدها على مائدة طعامه، لهذا تجد ربات البيوت دائما ما يبحثن عن، بالفيديو طريقة عمل البطاطس المَقلية المُقرمشة.. خطوات عمل البطاطس المقلية، لاسيما وأنها تحتوي على عناصر غذائية مهمة، وتمد جسم الإنسان بالطاقة، والبروتين، وتنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، طريقة عمل البطاطس المقرمشة مثل المطاعم.

طريقة عمل البطاطس المقلية

وتعد البطاطس من أهم المكملات على موائد الناس، خاصة في فلسطين، حيث تكون دائماً بجوار الأطباق الشهية المختلفة من الأسماك والدجاج واللحوم، ويمكن تناوله مفرداً، تعرف على طرق مختلفة، لهذا تجد لها شعبية كبيرة في كل مكان، لأنها لا تكاد تخو من أي بيت فلسطيني، لهذا يبحث الجميع عن طريقة عمل البطاطس المقلية، بطرق سهلة وبسيطة.

طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة منال العالم

ولكن ربة بيت أو شيف، طريقة خاصة في صنع الطعام، فكل واحد منهم ينتج شكلا مختلفا عن الآخر، حتى أن الطعم أحيانا يتغير قليلا عن الأصلي إن ما أضفى عليه الشيف أو ربة البيت بعضا من المواد الأخرى، كالبهارات وغير ذلك، لكن هناك أناس كثر يبحثون عن طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة منال العالم، لأنها تعد من أمهر الطهاة على مستوى الوطن العربي.

خطوات ومكونات عمل البطاطس المقلية المقرمشة

اجلبي 3 حبات بطاطس متوسطة الحجم، مُقطعة إلى أصابع، و3 ملاعق كبيرة نشاء، و3 أكواب ماء، إضافة إلى نصف ملعقة صغيرة ملح، وزيت غزير للقلىِّ، ثم يُسكب الماء والنشاء والملح في وعاء عميق، ويُخلط بالمضرب اليدوىِ حتى يَذوب النشاء والملح جيداً في الماء، وتُوضع أصابع البطاطس فى مَزيج النشاء عند تَقطيعها، ثم يُترك الوعاء فى الثلاجة لمدة 20 دقيقة، و تُصفىَّ أصابع البطاطس من الماء فى مصفاة واسعة الثقوب، وتُجفف جيداً بورق المطبخ، ويُسخن الزيت في مقلاة عميقة على نار أعلىَّ من المتوسط، وتُحمر به أصابع البطاطس على دُفعات حتى تَأخذ اللون الذهبي، ثم تُنشل أصابع البطاطس من الزيت، وتُترك لدقائق على ورق المطبخ حتى تَتخلص من الزيت الزائد، ثم تُقدم.