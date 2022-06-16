بالأسماء: اعتقالات بعد مداهمات واقتحام لمدن وقرى الضفة والقدس

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 16/6/2022، عدة مدن وقرى في الضفة المحتلة والقدس، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت عدداً منهم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين وعاثت فساداً فيها، وفتشتها قبل أن تعتقل عدداً من المواطنين.

واقتحم المئات من المستوطنين بلدة كفل حارس شمال سلفيت لأداء طقوس تلمودية وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

اعتقالات الخميس ١٦/٦/٢٠٢٢

١. محمد رجب جمعة- كفر قدوم شرق قلقيلية

٢. أحمد عبد الفتاح جمعة- كفر قدوم

٣. أمجد الهمشري- طولكرم

٤. سلام أبو شنب- طولكرم

٥. محمد أبو ليفة- طولكرم

٦. سالم ماهر الرجبي- القدس