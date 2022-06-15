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كيف احسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف في السعودية 2022

واعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.

كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف في السعودية

وقالت "الموارد البشرية" السعودية أن مكافأة نهاية الخدمة للموظف تحسب بناء على إجمالي آخر أجر تقاضاه العامل.

ومكافأة نهاية الخدمة هي عبارة عن مبلغ مادي يدفعه صاحب العمل إلى العامل عند نهاية العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وذكرت الوزارة أنه يجوز الاتفاق بين العامل وصاحب العمل، على ألا تتضمن مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها، وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص.

وأشارت إلى أن العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة كاملة في حال انتهت العلاقة التعاقدية وفقًا للنظام بغير حالة الاستقالة.

ولفتت إلى أنه عند انتهاء العلاقة التعاقدية، يحتسب أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس الأولى.

وأضافت أنه عند الاستقالة يحصل العامل على ثلث المكافأة عن خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على 5 سنوات، وثلثي المكافأة إذا زادت مدة الخدمة عن 5 سنوات متتالية، والمكافأة كاملة إذا بلغت مدة الخدمة 10 سنوات فأكثر.

حالات استثنائية

قالت وزارة الموارد البشرية إنه توجد حالات استثنائية تستحق المكافأة كاملة في حال الاستقالة، تتضمن ترك العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، والعاملة التي أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.