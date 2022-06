موعد مونديال قطر 2022.. برنامج مباريات مونديال قطر 2022 الكامل ومواعيدها، بعد أن اكتمل عقد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 النسخة القادمة، يبدأ عشاق كرة القدم حول العالم في التساؤل عن برنامج ومواعيد مباريات المنتخبات في مونديال قطر المقبل، محبو وعشاق كرة القدم حول العالم ينتظرون البدء بلعب مونديال قطر 2022 بفارغ الصبر، خاصة أنها بطولة تنظما الفيفا مرة واحدة كل أربع سنوات، لهذا تجد لها رونقا خاصة، وانتظار بشغف لبدء البطولة، والحرص على متابعة كل مبارياتها.

موعد أول مباريات مونديال قطر 2022

ويبحث عشاق كرة القدم عن، موعد مونديال قطر 2022.. برنامج مباريات مونديال قطر 2022 الكامل ومواعيدها، فهي من أهم البطولات التي يشهدها، كون منتخبات القارات السبع تشارك في هذه البطولة المهمة، وينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم كل 4 سنوات، لهذا يبحث عشاق كرة القدم عبر محركات البحث عن، موعد أول مباريات مونديال قطر 2022، وهو ما ستنشر تفاصيله وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عبر موقعها الإلكتروني، لتكون واجهة كل من يبحث عن هذه التفاصيل.

تاريخ انطلاق مونديال قطر 2022

وعلى العكس، إذ كان مونديال قطر ينظم في شهر يونيو، إلا أن هذه النسخة ستلعب أول مبارياتها في شهر نوفمبر، أي في الأجواء الشتوية، إذ من المقرر أن ينطلق مونديال قطر يوم 21 نوفمبر 2022، بأربع مباريات وهي السنغال ضد هولندا، إنجلترا ضد إيران، قطر ضد الإكوادور، الولايات المتحدة ضد ويلز، لهذا تجد المهتمون في كرة القدم يبحثون عن، تاريخ انطلاق مونديال قطر 2022، حتى يستعدون لمتابعته.

برنامج مباريات مونديال قطر 2022 الكامل ومواعيدها

دور المجموعات:

- الإثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الأولى:

(10,00) السنغال - هولندا (الثمامة)

(16,00) قطر - الإكوادور (البيت)

* المجموعة الثانية:

(13,00) إنكلترا - إيران (خليفة)

(19,00) الولايات المتحدة - ويلز (أحمد بن علي)

- الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

(10,00) الأرجنتين - السعودية (لوسيل)

(16,00) المكسيك - بولندا (974)

* المجموعة الرابعة:

(13,00) الدنمارك - تونس (المدينة التعليمية)

(19,00) فرنسا - أستراليا (الجنوب)

- الأربعاء 23 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الخامسة:

(13,00) ألمانيا - اليابان (خليفة)

(16,00) إسبانيا - كوستاريكا (الثمامة)

* المجموعة السادسة:

(10,00) المغرب - كرواتيا (البيت)

(19,00) بلجيكا - كندا (أحمد بن علي)

- الخميس 24 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة السابعة:

(10,00) سويسرا - الكاميرون (الجنوب)

(19,00) البرازيل - صربيا (لوسيل)

* المجموعة الثامنة:

(13,00) الأوروغواي - كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية)

(16,00) البرتغال - غانا (974)

- الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الأولى:

(13,00) قطر - السنغال (الثمامة)

(16,00) هولندا - الإكوادور (خليفة)

* المجموعة الثانية:

(10,00) ويلز - إيران (أحمد بن علي)

(19,00) إنكلترا - الولايات المتحدة (البيت)

- السبت 26 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

(13,00) بولندا - السعودية (المدينة التعليمية)

(19,00) الأرجنتين - المكسيك (لوسيل)

* المجموعة الرابعة:

(10,00) تونس - أستراليا (الجنوب)

(16,00) فرنسا - الدنمارك (974)

- الأحد 27 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الخامسة:

(10,00) اليابان - كوستاريكا (أحمد بن علي)

(19,00) إسبانيا - ألمانيا (البيت)

* المجموعة السادسة:

(13,00) بلجيكا - المغرب (الثمامة)

(16,00) كرواتيا - كندا (خليفة)

الإثنين 28 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة السابعة:

(10,00) الكاميرون - صربيا (الجنوب)

(16,00) البرازيل - سويسرا (974)

* المجموعة الثامنة:

(13,00) كوريا الجنوبية - غانا (المدينة التعليمية)

(19,00) البرتغال - الأوروغواي (لوسيل)

الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الأولى:

(15,00) الإكوادور - السنغال (خليفة)

(15,00) هولندا - قطر (البيت)

* المجموعة الثانية:

(19,00) إيران - الولايات المتحدة (الثمامة)

(19,00) ويلز - إنكلترا (أحمد بن علي)

- الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر

* المجموعة الثالثة:

(19,00) بولندا - الأرجنتين (974)

(19,00) السعودية - المكسيك (لوسيل)

* المجموعة الرابعة:

(15,00) أستراليا - الدنمارك (الجنوب)

(15,00) تونس - فرنسا (المدينة التعليمية)

- الخميس 1 كانون الأول/ديسمبر

* المجموعة الخامسة:

(19,00) اليابان - إسبانيا (خليفة)

(19,00) كوستاريكا - ألمانيا (البيت)

* المجموعة السادسة:

(15,00) كندا - المغرب (الثمامة)

(15,00) كرواتيا - بلجيكا (أحمد بن علي)

- الجمعة 2 كانون الأول/ديسمبر

* المجموعة السابعة:

(19,00) صربيا - سويسرا (974)

(19,00) الكاميرون - البرازيل (لوسيل)

* المجموعة الثامنة:

(15,00) غانا - الأوروغواي (الجنوب)

(15,00) كوريا الجنوبية - البرتغال (المدينة التعليمية)

ثمن النهائي

- السبت 3 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 49 (15,00) بطل المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانية (خليفة)

المباراة 50 (19,00) بطل المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة (أحمد بن علي)

- الأحد 4 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 52 (15,00) بطل المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة (الثمامة)

المباراة 51 (19,00) بطل المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى (البيت)

- الإثنين 5 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 53 (15,00) بطل المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة السادسة (الجنوب)

المباراة 54 (19,00) بطل المجموعة السابعة - وصيف المجموعة الثامنة (974)

- الثلاثاء 6 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 55 (15,00) بطل المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الخامسة (المدينة التعليمية)

المباراة 56 (19,00) بطل المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة السابعة (لوسيل)

ربع النهائي

- الجمعة 9 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 58 (15,00) الفائز في المباراة 53 - الفائز في المباراة 54 (المدينة التعليمية)

المباراة 57 (19,00) الفائز في المباراة 49 - الفائز في المباراة 50 (لوسيل)

- السبت 10 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 60 (15,00) الفائز في المباراة 55 - الفائز في المباراة 56 (الثمامة)

المباراة 59 (19,00) الفائز في المباراة 51 - الفائز في المباراة 52 (البيت)

نصف النهائي

- الثلاثاء 13 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 61 (19,00) الفائز في المباراة 57 - الفائز في المباراة 58 (لوسيل)

- الأربعاء 14 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 62 (19,00) الفائز في المباراة 59 - الفائز في المباراة 60 (البيت)

المركز الثالث

السبت 17 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 63 (15,00) الخاسر في المباراة 61 - الخاسر في المباراة 62 (خليفة)

النهائي

الأحد 18 كانون الأول/ديسمبر

المباراة 64 (19,00) الفائز في المباراة 61 - الفائز في المباراة 62 (لوسيل)