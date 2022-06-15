الشيخ عكرمة صبري يدعو لمواجهة قرارات الإبعاد بتكثيف الرباط في الأقصى

أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، اليوم الاربعاء، أن مخططات الاحتلال في الأقصى ستبقى أحلام، وأن الشعب الفلسطيني لن يمكنه من اقتطاع أي جزء من المسجد المبارك بالقدس المحتلة.

ودعا صبري لشد الرحال للأقصى في "جمعة مرابطون رغم الإبعاد"، والتواجد والرباط في المسجد بشكل مكثف، والمرابطين للوصول لأقرب نقطة من الأقصى والصلاة فيها، لفضح الاحتلال والتأكيد على أنه للمسلمين فقط.

وقال الشيخ عكرمة: إن سياسة الابعاد ضد المقدسيين، تؤكد على أطماع اليهود في المسجد الأقصى، ومحاولات تفريغه من المصلين.

وأضاف خطيب الأقصى، أن سياسة الابعاد التي يمارسها الاحتلال غير موجود في دول العالم، وهي اجراءات عسكرية ظالمة لا تعطي الاحتلال أي حق في المسجد.

وشدد على ضرورة رفع معنويات الشباب المعتقلين والمبعدين عن الأقصى، للتأكيد على أن هذه القرارات لن تثني الفلسطينيين عن الرباط في المسجد وحمايته.

وأضاف صبري:" رغم الاعتقالات، هناك من يضحي ويرفع العلم الفلسطيني من الأطفال والشباب الذي لن يتوقف لأن عامل الخوف زال من هذا الجيل، وبات الطفل يواجه المحتل المدجج بالسلاح".

ودعا خطيب الأقصى للتفاؤل وعدم اليأس والثقة بأن الجيل الصاعد سيحمل الراية، رغم الاعتقالات والبطش وقلة الامكانيات.

وأوضح أن الاحتلال اعتقل أكثر من 1700 مقدسي خلال أشهر وأصاب المئات، كما حول القدس الى ثكنة عسكرية بهدف تفريغها من الشباب والمرابطين.