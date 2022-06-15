جامعة فلسطين تدين احتجاز د. سالم صباح ونيابة غزة تصدر توضيحاً بشأن توقيفه

دانت جامعة فلسطين، اليوم الأربعاء 15/6/2022، احتجاز عضو مجلس إدارة جامعة فلسطين الدكتور سالم صباح، والطريقة التي تمت خلالها عملية الاحتجاز، معتبرةً أن د. صباح شخصية اعتبارية وقامة علمية، فيما أصدرت النيابة العامة بغزة توضيحاً بشأن توقيفه.

وقالت النيابة العامة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 15/6/2022، أنها أنهت تحقيقاتها بشأن شكوى جامعة فلسطين ووزارة التربية والتعليم، وقد أسندت التهم للمذكور وآخرين طِبقاً للوقائع والبينات والتقارير الفنية.

وأكدت النيابة العامة، أنها قد أمهلت المتهم الفرصة الكافية لتقديم أوجه دفاعه دون جدوى مما استدعى توقيفه حسب الأصول، وأنها قد راعت سلامة الإجراءات المتخذة؛ بما يحقق سيادة القانون.

جامعة فلسطين تدين

وأكدت جامعة فلسطين في بيان توضيحي، أن فلسطين الجامعة، مؤسسة أكاديمية وطنية تسعى لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني بكل ما تملك من إمكانيات وأدوات في سياق بناء منظومة تعليمية أكاديمية متقدمة، وفق برامج وسياسات عمل مهنية محترفة.

وأوضحت الجامعة أمام التطورات الأخيرة أنها على تواصل مع جهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة التعليم العالي، بما يحقق مصلحة منظومة التعليم العالي ومصلحة الطلبة وفق القواعد والإجراءات الرسمية المعمول بها.

وأكدت الجامعة حرصها على النظام والقانون، وحرصها على ألا يكون هناك أي تعسف في استخدامه ضد أياً من أبناء شعبنا بشكل عام، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة بشكل خاص.