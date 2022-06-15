كريم كراميل بالقشطة .. أعدي على سفرتك أطيب الوصفات من الحلويات الغربية الطيبة والطرية والمحببة لجميع أفراد العائلة، قدمي الكريم كراميل بطعم القشطة وتمتعي مع العائلة بالطعم الشهي

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وقت الطهى

40 دقيقة

يكفي لــ

4 أشخاص

المقادير

- القشطة : 2 كوب

- حليب : كوب (سائل)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : كوب ونصف

- البيض : 3 حبات

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

سخني القشطة والحليب في قدر على نار متوسطة.

اخفقي البيض وكوب السكر في وعاء آخر، واسكبي ببطء مزيج البيض على مزيج الحليب والقشطة ويخفق بسرعة، ثم أضيفي الملح والفانيليا، واخفقي المكونات مع بعضها بشكل جيد.

أضيفي كوب السكر المتبقي مع كوب ونصف من الماء على النار في وعاء جديد، وحركي حتى الذوبان على نار مرتفعة قليلاً، حتى يتكرمل السكر ويذوب، ويصبح ذو لون محترق قليلاً.

وزعي مزيج السكر في أطباق التقديم المخصصة للكريم كراميل، ثم اسكبي مزيج الكراميل عليها، وضعيها في صينية في الفرن.

املئي الصينية بالماء لتغمر الأطباق، حتى منتصفها (حمام مائي حول الصينية).

اخبزي الكريم كراميل في الفرن لحوالي نصف ساعة، ثم عند إخراجها من الفرن، اتركيه حتى يبرد تماماً.

اقلبي الكريم كراميل مبرداً وقت التقديم في أطباق زجاجية بحيث تصبح طبقة الكراميل في الأعلى.