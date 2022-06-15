فصائل المقاومة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق واتخاذ إجراءات بحق كل من تورط بأحداث جامعة النجاح

طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاربعاء 15/6/2022 ، بتشكيل لجنة تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بالاعتداء الآثم الذي حدث في جامعة النجاح على الطلاب، معتبرةً ان ما حدث في جامعة النجاح على الطلاب هو تعدي خطير على حريات وحقوق الطلبة ويعبر عن مدى حالة الفلتان والبلطجة التي تعيشها الضفة من قبل أجهزة أمن السلطة.

وأدانت الفصائل بأشد العبارات اعتداء بلطجية أمن السلطة على د. ناصر الدين الشاعر، ومؤكدةً أن هذا الاعتداء المرفوض وطنياً وأخلاقياً تتحمل إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة عن تداعياته .

وبينت أن ما مارسته بلطجية الأجهزة الأمنية من اعتداء على الطلاب والطالبات باطلاق الأعيرة النارية ورشهم بالغاز وسحلهم كما يفعل الاحتلال لكسر ارادة شعبنا وأهلنا في الضفة يفضح أنهما وجهان لعملة واحدة.

وأكدت على ان حالة الفلتان في جامعة النجاح تحول الجامعة إلى ساحة للعربدة والتنكيل وقمع الحريات وليس جامعة للعلم والأخلاق ، مطالبةً بضمان حق الطلاب بالتعبير والتنظيم والعمل النقابي الحر.