لماذا يُؤجل الاحتلال هدم منزل عائلة الشهيد رعد حازم في جنين؟

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء 15/6/2022، عن السبب الحقيقي، لتأجيل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لهدم منزل الشهيد رعد حازم في جنين بالضفة المحتلة.

وقالت إذاعة الاحتلال: أن جيش الاحتلال أرجأ هدم منزل الفلسطيني رعد حازم منفذ عملية "ديزنغوف" لعدة أسابيع إلى ما بعد زيارة الرئيس الأمريكي بايدن "الكيان" حيث يقع المنزل في جنين.

وأضافت: أن جيش الاحتلال يخشى من أن يؤدي هدمه إلى إعادة إشعال فتيل التصعيد الأمني ​​في منطقة جنين وشمال الضفة، لذلك يفضّل تأجيل الهدم لما بعد الزيارة - في وقت غير معلوم .

وأفادت الإذاعة، أن الهدف الحقيقي هو تمرير زيارة بايدن دون وقوع أحداث أمنية استثنائية مع الفلسطينيين.

وفي السابع من أبريل / نيسان الماضي، نفذ الشهيد رعد حازم عملية "ديزنغوف" في "تل أبيب"، التي أسفرت عن مقتل 3 "إسرائيليين" وجرح آخرين.

وقرر الاحتلال هدم منزل عائلة حازم وهي سياسة يستخدمها جيش الاحتلال كعقاب جماعي بحق عائلات منفذي العمليات.