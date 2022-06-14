أفضل دعاء عند نسيان الإجابة في امتحانات توجيهي 2022، حالة من الارباك والتوتر تُصيب أعداد كبيرة من طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" فور دخول قاعة الاختبار وبدء توزيع أوراق الامتحان، حتى لو كانوا مجتهدين في الدراسة والمذاكرة طيلة الوقت، إلا إنهم يشعرون بتوتر من هول الموقف قبل قراءة ورقة الاختبار، أو فور دخولهم إلى القاعة لتقديم امتحان المادة المتاحة في هذا اليوم، وهو ما يؤثر على إجاباتهم كثيرا، وأحيانا ينسون الإجابة بالرغم من دراستها في العديد من المرات، ومراجعتها كذلك.

دعاء عند نسيان الإجابة في امتحانات توجيهي

هذا الارباك والتوتر يدعو طلبة الثانوية العامة إلى البحث عن، أفضل دعاء عند نسيان الإجابة في امتحانات توجيهي 2022، لعلهم يتذكرون الإجابة بعد هذه الأدعية، لأن الأدعية تنجي الإنسان من كثير من الأشياء الضارة التي قد تلحق به، وللأدعية فوائد كثيرة على الإنسان، إذ إنها تشفي صدره وتحميه من الوقوع في المشاكل، وتهدئ باله، وتُذهب المشاكل عنه، لهذا يحرص طلبة الثانوية العامة 2022، في حفظ دعاء عند نسيان الإجابة في امتحانات توجيهي، وهو ما ستنشره لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، حتى تعم الفائدة بين جميع الطلبة.

ما دعاء نسيان إجابة الامتحان

ومهما كان الطالب أو الطالبة مجتهدان في دراستهما، إلا أن يمر عليهما وقتا ينسيان ما درسوه من المنهج، لاسيما عند دخول قاعة الامتحان، ويحتاجان وقتا لاستدراك إجابة السؤال الذي نسيا إجابته على الرغم من إنهم درسوه كثيرا وراجعوه قبل الامتحان، لهذا يبحثون دائما وخلال فترة تقديم الامتحانات عن، ما دعاء نسيان إجابة الامتحان، وخاصة وهم في ذروة الإجابة عن أسئلة ورقة الامتحان.

دعاء نسيان إجابة الأسئلة عند تقديم امتحان التوجيهي

وبدأ طلبة التوجيهي في فلسطين بتقدم أول امتحانات الثانوية العامة للعام الجاري 2022، اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، ومن المفترض أن يبدؤا في تقديم الامتحانات الأسبوع الماضي، قبل أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن تقديم موعد الامتحانات لأسبوع كامل، بسبب الإضراب الذي كان يخوضه المعلون طلبا لحقوقهم من الحكومة، ويبحث الآن طلبة التوجيهي عن دعاء نسيان إجابة الأسئلة عند تقديم امتحان التوجيهي، وهو كالتالي: " اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بضالتي، أو رد على ضالتي".