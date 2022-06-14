الاحتلال يفرج عن أسيرين من جنين بعد 16 عاماً في سجونه

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، عن الأسيرين إياد فتحي استيتي، ومحمد نايف عبورة من مخيم جنين، بعد أن أمضيا 16 عاما في الأسر.

وقال الأسيران لحظة الإفراج عنهما من سجن النقب الصحراوي، عبر حاجز الظاهرية في مدينة الخليل، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وتفرض الغرامات المالية الباهظة بحقهم، إضافة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق المرضى منهم.

وأضافا، أن رسالة الأسرى هي بذل مزيد من الدعم لهم من أجل نيل حريتهم، مبرقين بالتحية إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني المتضامن مع الأسرى في كل الفعاليات.

ويقبع في سجون الاحتلال 4500 معتقل فلسطيني، منهم 400 أسيرًا يعانون أمراضًا مُزمنة وخطيرة، و31 سيدة، و500 معتقلًا إداريًا.