جيسوس يرد على إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد

أفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، غابرييل جيسوس، رد على إمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي عقد جيسوس مع السيتي في صيف 2023، وهو يفضل مغادرة الفريق هذا الصيف.

وقالت صحيفة "آس" :"إن جيسوس استبعد ريال مدريد من حساباته في الموسم الجديد، مشيرة إلى أن البرازيلي يريد الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز".

ولا يزال يبحث الميرنغي عن مهاجم بديل للمخضرم الفرنسي كريم بنزيمة، خاصة عقب فشل صفقة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وارتبط اسم جيسوس بالانتقال إلى آرسنال وتشيلسي وتوتنهام خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

جدير ذكره، أنه شارك جيسوس في 41 مباراة مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه.