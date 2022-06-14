طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية العديد من المقالات التي تتناول المأكولات والعصائر والحلويات، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند، وهي من الحلويات المشهورة في بلادة الشام، والسهلة التي يمكن لربية البيت صناعتها بشكل سريع، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن طريقة عمل البسبوسة، قررنا كتابة هذا المقال.

طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند

أولاً: المقادير:

- 3 بيضات

- كوب دقيق

- كوب سميد

- ملعقة صغيرة فانيلا

- كوب سكر

- 3 ملاعق بايكنغ باودر

- كوب زيت نباتي

- كوب لبن رايب

- نصف كوب جوز هند

- كوبان قطر

طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند

ثانياً: طريقة التحضير

- في وعاء، نخفق البيض، الفانيليا والسكر.

- نقلب المكونات حتى تتداخل.

- نضيف اللبن والزيت ونحرك حتى تتداخل المكونات.

- نزيد الدقيق، السميد، جوز الهند والبايكنغ باودر.

- نخلط المكونات حتى نتخلص من التكتلات.

- نسكب خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالقليل من الزيت

- ندخل الصينية إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج البسبوسة.

- نخرج البسبوسة من الفرن ونوزع على وجهها القطر.

وبالهناء والشفاء، أملين أن ينال على إعجابكم.