5 قتلى في قصف أوكراني بدونيتسك

أعلنت السلطات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، مساء أمس، أنّ قصفا لكييف، على مدينة دونيتسك أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح.

وقالت سلطات "دونيتسك" :" إنّ 4 أشخاص قتلوا، أحدهم طفل، وأصيب 22 آخرون بجروح في قصف شنّه الجيش الأوكراني على مدينة دونيتسك".

وأضافت :"أنّ "الجيش الأوكراني استهدف مدينة دونيتسك بقصف مكثّف غير مسبوق في قوّته وكثافته ومدّته منذ بدأ العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي".

وأوضحت السلطات، أنّه في غضون ساعتين أطلقت قوات كييف قرابة 300 صاروخ وقذيفة مدفعية على مناطق سكنية عدّة في المدينة.

جدير ذكره أنه تقع مدينة دونيتسك بالقرب من خط الجبهة بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية.

ويشهد شرق أوكرانيا اشتباكات عنيفة بين الجيش الأوكراني من جهة والقوات الروسية مدعومة من الانفصاليين من جهة أخرى. وتدور أعنف المعارك حالياً في مدينة سيفيرودونيتسك التي تقع شمال دونيتسك على بُعد حوالي 150 كيلومترا.