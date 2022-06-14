بالصور "فلسطين اليوم" تواكب طلبة "التوجيهي" خلال توجههم لتقديم الامتحان الأول

واكبت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء، طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" خلال توجههم لتقديم الامتحان الأول لمبحث اللغة العربية.

وتوجه صباح اليوم، أكثر من 87 ألف طالب/وطالبة من كافة محافظات الوطن لتقديم امتحانات الثانوية العامة 2021-2022.

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد: "إن عدد الطلبة الذين سيتوجهون اليوم لتقديم امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" وصل إلى أكثر من 87 ألف طالب/وطالبة، منهم 39 ألف ذكورا، و48 ألف إناثا، موزعين على 729 قاعة".

وأوضح عواد"، بخصوص عدد الطلبة الممتحنين في مختلف الفروع، أن عدد الطلبة الممتحنين في الفرع العلمي بلغ نحو23.271 ألفا، والأدبي حوالي 65.173 ألفا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4123، والشرعي نحو 1418، أما الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 3146 طالبا، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوالي 1783 طالبا.