دعاء مستجاب قبل دخول الامتحان، يلجأ العدد من الطلبة في فلسطين ومصر والدول العربية للبحث عن دعاء قبل دخول الامتحان لمساعدتهم في الامتحان وخاصة ان كل شئ في الحياة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ، الدعاء مناسب وخاصة ان 87 الف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان الثانوية العامة في فلسطين اليوم الثلاثاء 14/6/2022 ، وسط ظروف امنية صعبة وخاصة في ظل انتهاكات الاحتلال ، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم دعاء مستجاب قبل دخول الامتحان

دعاء مستجاب قبل دخول الامتحان

(اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ).

[١] (اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وعَنْ يَمِينِي نُورًا، وعَنْ يَسارِي نُورًا، وفَوْقِي نُورًا، وتَحْتي نُورًا، وأَمامِي نُورًا، وخَلْفِي نُورًا، واجْعَلْ لي نُورًا).

[٢] (اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ).

دعاء مستجاب قبل دخول الامتحان

[٣] (حَسْبِيَ اللَّهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ).

[٤] اللهم اكفنا ما أهمَّنا، وسهّل أمورنا، وافتح لنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ألهمنا الصواب، وسدِّد يميننا، وبارك لنا في أفهامنا، وأوقاتنا. اللهمَّ إني أستودعك ما حفظتُ، وما فهمت، فرُدَّهُ إلينا عند الحاجة إليه. دعاء أثناء الامتحان (وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ).

[٥] (وَقُل رَبِّ أَدخِلني مُدخَلَ صِدقٍ وَأَخرِجني مُخرَجَ صِدقٍ وَاجعَل لي مِن لَدُنكَ سُلطانًا نَصيرًا).

[٦] (قالَ رَبِّ اشرَح لي صَدري* وَيَسِّر لي أَمري* وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني* يفقَهوا قَولي).

[٧] (حَسبِيَ اللَّـهُ لا إِلـهَ إِلّا هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرشِ العَظيمِ).

دعاء مستجاب قبل دخول الامتحان

[٨] (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ).

[٩] (اللهُ اللهُ ربِّي، لا أُشرِكُ به شيئًا).

[١٠] (لا إلهَ إلَّا أنتَ سُبحانَكَ إنِّي كُنتُ من الظالِمينَ).

[١١] اللهمَّ إنّي أسألك حكمةً، ورُشداً، وسداداً، ومعونةً، وتوفيقاً. اللهمَّ إنّي أعوذ بك من الزلل، والنسيان، وسوء الفهم، وضعف الحفظ. اللهمّ بارك وقتي، وحفظي، وفهمي. اللهمَّ أنِر بصيرتي، ووفقني لما تحب وترضى.