بينيت: خلال الحرب الأخيرة على غزة تم إطلاق صواريخ تجاه الكنيست مما اضطر الأعضاء إلى الهرب

كشف رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت مساء اليوم الاثنين أنه خلال العدوان الأخير على قطاع غزة تم إطلاق صواريخ تجاه مبنى الكنيست مما اضطر الأعضاء إلى الهرب من القاعة.

و أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقات كبيرة من الصواريخ باتجاه مستوطنات الاحتلال المحيطة بقطاع غزة، و القدس و "تل أبيب"، و ذلك رداً على العدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع، في مايو 2021، واستمر 11 يوماً.

و أسفر القصف العنيف لطائرات الاحتلال عن سقوط مئات الشهداء و الجرحى، و تدمير المئات من المنازل والأبراج والشقق السكنية والطرق الرئيسية والأماكن العامة وشبكات المياه والاتصالات والإنترنت، إضافة إلى تدمير العديد من المؤسسات الحكومية المختلفة، وتشريد الآلاف من بيوتهم، وترك المئات من الصواريخ والقذائف والقنابل التي لم تنفجر.