عشرات المصريين يتخلون عن جنسيتهم لهذا السبب..!

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم، بأن عدد كبير من المواطنين المصريين تخلوا عن جنسيتهم المصرية مقابل الحصول على جنسيات أخرى وذلك بقرار من وزير الداخلية المصرية.

وأشار الإعلام المصري، إلى أنه عدة قرارات بأرقام مختلفة لعام 2022 نشرت سابقًا جاء بينها تخلي 84 مواطنا عن الجنسية المصرية مقابل التجنس بالجنسية الأجنبية. كما سمح وزير الداخلية لـ84 آخرين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وينص القانون المصري في المادة 10 رقم 26 لسنة 1975، أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون".