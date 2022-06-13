فوائد مشروب الليمون مع الماء- طريقة صنع مشروب الليمون مع الماء

لا يخفى على أحد فائدة مشروب الليمون مع الماء، فهو يسهم في التقليل من مشاكل الجهاز الهضمي ويحمي الجسم من الجفاف ويمنع التأكسد كذلك يسهم في الحصول على مجموعة من الفيتامينات المفيدة ومنع تكون الحصوات بالجسم فمشروب الليمون مع الماء له قيمة غذائية عالية جداً، لذلك يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على عرض فوائد مشروب الليمون مع الماء، وطريق صنعه.

هل مشروب الليمون مع الماء مفيد

فوائد الليمون مع الماء، يٌعدّ مشروب الليمون مع الماء من أشهر المشروبات المنزلية الصحية التي تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، كما ينصح خبراء التغذية بتناوله للأشخاص التي تتبع حمية غذائية لإنقاص، حيثُ من المشروبات التي تساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم بطريقة طبيعية.

فوائد الليمون

يتميز الليمون بالعديد من الخصائص الطبية المذهلة التي ينبغ أغلبها من غنى هذه الثمرة بنسبة مرتفعةً من فيتامين ج، هذا بالإضافة إلى مجموعة من العناصر الهامة مثل مجموعة فيتامينات ب، والزنك، والبوتاسيوم، والماغنسيوم، كذلك يحتوي الليمون على كمية كبيرة من فيتامين C والذي يعتبر أحد أهم مضادات الأكسدة، الأمر الذي يجعل من ثمرة الليمون كنز علاج بامتياز.

فوائد الليمون مع الماء

يعتبر الليمون مع الماء من الوصفات المنتشرة جدًا، والتي تمد الجسم بالعديد من الفوائد مثل:

التقليل من مشاكل الجهاز الهضمي

حيث يساعد مشروب الماء بالليمون على تكسير الطعام، وذلك لكونه أحد المشروبات الحمضية، هذا بالإضافة إلى أنه يساعد على تعويض مستويات حمض المعدة التي تنخفض كلما تقدم الإنسان في العمر، وكذلك يعتبر شرب الماء في حد ذاته من الأمور الضرورية لتحسين عملية الهضم، ومن ثم الوقاية من الإصابة بالاضطرابات الهضمية والإمساك، وعليه يمكننا اعتبار مشروب الماء بالليمون من المشروبات الفعالة لتقليل مشاكل الجهاز الهضمي أثناء اليوم.

حماية الجسم من الجفاف

يعتبر شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم من الأمور الهامة للحفاظ على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، هذا فضلًا عن أن نقص نسبة الماء في الجسم قد تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، ومن ثم يعتبر مشروب الماء بالليمون صباحًا أحد الطرق للحصول على نسبة جيدة من حاجة الجسم للماء.

منع التأكسد

يساعد مشروب الليمون بفضل خصائصه المضادة للأكسدة على حماية الخلايا الناتجة عن الإجهاد التأكسدي من التليف، حيث يحتوي الليمون على أحد أقوى مضادات الأكسدة وهو فيتامين سي، وجدير بالذكر أن الانتظام على شرب مشروب الماء بالليمون صباحًا يمكننا حماية أجسادنا من العديد من الأمراض، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن حمض الستريك الموجود بالليمون يساعد على حماية الكبد من التأكسد.

الحصول على مجموعة من الفيتامينات المفيدة

حيث يوفر مشروب الماء بالليمون صباحًا نسبة جيدة مما يحتاجه الجسم من فيتامينات، ومن ذلك فيتامين ج الذي له دور كبير في حماية تلف الخلايا، ومن الإصابة بالأمراض نظرًا لقدرته الكبيرة على تعزيز الجهاز المناعي للجسم، كما أنه يُساعد على تعويض المفقود من فيتامين C، الأمر الذي يساعد الجسم على مقاومة الفيروسات المختلفة، كما يُساعد البوتاسيوم الموجود في هذا المشروب على تحسين التوازن المائي الملحي بالجسم.

منع تكون الحصوات بالجسم

حيثُ يُساعد مشروب الماء بالليمون على زيادة كميّة السيترات في البول، الأمر الذي من الممكن أن يُساعد بشكل كبير في حماية الجسم من خطر تكون الحصوات في الكلى، هذا بالإضافة إلى أن شرب الماء كما ذكرنا يحافظ على ترطيب الجسم، وبالتالي عدم تكون الحصوات.

إنقاص الوزن

يعتقد الكثيرون أن مشروب الماء بالليمون صباحًا يساعد على إنقاص الوزن، حيث يحتوي الليمون على نوع من الألياف يطلق عليه البكتين، له فعالية كبيرة في تقليل الشهية، لكن هذا الأمر لا ينطبق على الماء بالليمون، وذلك لأن هذا المشروب يحتوي على عصير ليمون مخفف، ومن ثم لا يحتوي على نسبة كافية من البكتين، ولكنه من ناحية أخرى يساعد بشكل كبير على زيادة استهلاك الماء، حيث ينسى الكثير منا شرب الكميات المناسبة من الماء يوميًا والتي تتراوح من 2- 3 لتر من الماء، بينما هناك من لا يفضل شرب الماء العادي، لذا يعتبر إضافة الليمون إلى الماء من الطرق الممتازة لزيادة استهلاك الماء.

القيمة الغذائية لمشروب الماء بالليمون

تحتوي ثمار الليمون على نسبة عالية من فيتامين ج كما سبق أن وضحنا، والذي يعتبر من أهم مضادات الأكسدة، كما تحتوي على الفلافونويد وهي عبارة عن مركبات لها دور فعال في محاربة الأمراض المختلفة، وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة مشروب الليمون مع الماء إلا أنه يحتوي على نسبة منخفضة من البروتين والدهون والسكر والكربوهيدرات، لكنه في المقابل يوفر مجموعة من العناصر الغذائية هي: فيتامين ج، فيتامين ب1، فيتامين ب2، فيتامين ب5، حمض الفوليك، وجدير بالذكر أن مشروب الماء بالليمون هو مشروب صحي من الدرجة الأولى، لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وتختلف قيمة هذا المشروب الغذائية على حسب كمية الليمون الموجودة به، وبصورة عامة يمكننا القول أن من أهم فوائد الماء بالليمون صباحًا أنه يزيد من الإحساس بالشبع، كما أنه يعزز من عملية التمثيل الغذائي، الأمر الذي يجعله مشروب هام في عملية إنقاص الوزن.

فائدة شرب الليمون مع الماء على الريق

ذكرت الدكتورة يلينا كالان، أحد خبراء التغذية أن شرب الليمون مع الماء على معدة فارغة له العديد من الفوائد، من أبرزها إنقاص الوزن، وتنظيف الجسم من أي سموم، حيث ذكرت الدكتورة على موقعها الرسمي على موقع الإنستغرام أن الليمون مع الماء على معدة فارغة يساعدان على تحفيز إفراز الصفراء، وفي حال وجود طعام في المعدة، فإن الليمون والصفراء يساهمان في عملية الهضم، كما أكدت أن هذا المشروب على معدة فارغة يساعد على تنظيف الأمعاء من السموم الموجودة بها، وهو الأمر الذي يساعد بلا شك في عملية إنقاص الوزن، لأنه كلما كان الجهاز الهضمي نظيف، كلما كانت عملية إنقاص الوزن أسرع وأكثر فعالية، وأضافت الدكتورة أن مشروب الماء والليمون على الريق يساعد في تحسين حالة الجلد والبشرة، وذلك بسبب ما يحتويه المشروب من فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة، تساعد على نضارة البشرة، وعلى التخلص من التجاعيد الصغيرة.

كيفية إعداد مشروب الماء والليمون

يمكن إعداد هذا المشروب عن طريق غسل ليمونة أو أكثر غسلًا جيدًا ثم تقطيعها إلى شرائح رفيعة، ثم إضافة هذه الشرائح إلى زجاجة ماء، ثم وضع هذه الزجاجة في الثلاجة من ساعة إلى أربع ساعات، كما يمكننا إضافة نكهات أخرى للماء بالليمون، ثم وضع شرائح من الخيار، أو عدة أوراق من النعناع، الأمر الذي يساعد بلا شك على مضاعفة الفوائد الصحية لهذا المشروب، وجدير بالذكر أن كمية الليمون تعتمد في المقام الأول على ذوق كل شخص، كما يمكن تناول هذا المشروب ساخنًا عن طريق إضافة عصير الليمون إلى كوب من الماء الساخن.

هل يسبب ماء الليمون أي أضرار؟

يمكن أن يسبب ماء الليمون ضررًا لمينا الأسنان، حيث قد تؤدي الحموضة العالية الموجودة به إلى إضعاف مينا الأسنان، كما قد يؤدي إلى زيادة فرصة تراكم البكتيريا المسؤولة عن تسوس الأسنان، وللتغلب على هذه المشكلة ينصح بعدم الإكثار من هذا المشروب على مدار اليوم، كما ينصح بالمضمضة بعد تناول المشروب حتى نضمن عدم بقاء الحمض على الأسنان، كما ينصح بعدم تنظيف الأسنان بعد تناوله مباشرة، حيثُ قد يؤدي ذلك إلى ضرر أكبر، وكذلك حذرت الدكتورة يلينا كالان خبيرة التغذية كل من يعاني من مشاكل صحية في المعدة أو الأمعاء، أو من يعاني من حساسية من الليمون من الإفراط في تناوله.