طالع موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2022- شاهد مباراة كرواتيا وفرنسا مباشر اليوم الاثنين، تنطلق الساعة 9:45 من مساء اليوم الاثنين الموافق 13 يونيو 2022 مباراة الإياب بين منتخبي فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2022، على ملعب فرنسا في دولة فرنسا، ضمن دوري المجموعات من المسابقة الأوروبية، مع العلم أن مباراة الذهب انتهت بنتيجة هدف لمثله في البطولة، مع حرص المنتخبين على تقديم مباراة جيدة تجمع بينهما، من أجل استكمال دورهما في المنافسة على الحصول على لقب بطولة الأمم الأوروبية في نسختها الحالية، لاسيما وأن المنتخبين قدما مباريات ليست بالمستوى المطلوب.

موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2022

ويبحث عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم عن طالع موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2022- شاهد مباراة كرواتيا وفرنسا مباشر اليوم الاثنين، فهم يعتبرون أن هذه المباراة تمدهم بالمتعة والسعادة، لاسيما وأنهما تنافسا في المباراة النهائية من كأس العالم عام 2018، إذ تغلب المنتخب الفرنسي على نظيرة الكرواتي، وحصد لقب كأس العالم، لهذا يهتم عشاق كرة القدم بالبحث عن موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2022، وهو ما سترفقه لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ضمن هذه المقالة.

بث مباشر مباراة كرواتيا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2022

ويخوض المنتخبين القويين على المستوى الأوروبي والعالمي، مباريات ضعيفة جدا، وليس على المستوى المطلوب منهما، كونهما بطل العالم والوصيف، كما إنهما مدججين بالنجوم العالميين، إذ يلعب مع فرنسا عدد من النجوم الذين أبهروا العالم في أنديتهم الأوروبية، لكن أداء المنتخبين ضعيف للغاية، إذ يحتل المنتخب الفرنسي المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، فيما يأتي منتخب كرواتيا ثالثا بـ 4 نقاط، وهو خطر يهددهما بالخروج من الدور الأول إن لما يستفيقا في المباريات المتبقية من دوري المجموعات.

جدول ترتيب مجموعة فرنسا وكرواتيا في دوري المجموعات

ويحتل منتخبا فرنسا وكرواتيا تذيل ترتيب المجموعات التي يتواجدا بها، وهو على عكس توقعات العالم أجمع، إذ إن هذين المنتخبين مدججين بالنجوم الكبيرة على مستوى العالم، منهم كيليان مبابي وكريم بنزيما وأنطونيو جريزمان، ولوكا مودريتش، وغيرهم من النجوم، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ونرفق لكم جدول ترتيب مجموعة فرنسا وكرواتيا في دوري المجموعات، الدنمارك - 6 نقاط، النمسا - 4 نقاط، كرواتيا - 4 نقاط، فرنسا – نقطتين فقط، وهذا خطر يهدد تواجدها بالدور المقبل.

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا ضد كرواتيا اليوم

هوجو لوريس

تيو هيرنانديز - بريسنيل كيمبيمبي - ويليام ساليبا - بنجامين بافارد

أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - ماتيو جيندوزي

كريستوفر نكونكو - كريم بنزيما - كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لمنتخب كرواتيا ضد فرنسا اليوم

دومينيك ليفاكوفيتش

بورنا باريشيتش - دوي تشاليتا تسار - مارتين إيرليتش - يوسيب يورانوفيتش

ماتيو كوفاتشيتش - مارسيلو بروزوفيتش

يوسيب بريكالو - لوكا مودريتش - لوفرو ماير

أندري كراماريتش

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